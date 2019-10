Daniel Tudorache: Eu mi-l doresc pe Cozmin Gușă. PSD are nevoie de el ”Nu pot spune ca am avut o discuție cu Cozmin Gușa, eu mi-l doresc, el a fost membru la PSD Sectorul 1 cand era secretar general al partidului. Eu mi-l doresc daca și el dorește sa revina la prima dragoste. Eu zic ca dupa alegerile prezidențiale sa am o discuție cu Cozmin Gușa. PSD are nevoie de el. Știți ca la un moment dat, Cozmin Gușa și-a dorit sa faca un partid. Daca a dorit la acel moment sa intre in viața politica, eu o sa-i fac o propunere sa se intoarca la organizația Sector 1, acolo de unde a plecat.” a spus Daniel Tudorache, la interviurile DCNews. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- In redacția DCNews, a ajuns informația ca pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei, in jurul orei 05:00 dimineața, polițiștii bateau din poarta in poarta, intreband de o tanara. La ora 06:00, un martor ne-a spus ca polițiștii inca erau pe strada respectiva. DCNews a trimis o solicitare oficiala.…

- Cozmin Gușa l-a intrebat pe Octavian Hoandra despre directorul SRI Eduard Hellvig. Hoandra și-a amintit un moment care a avut loc inaintea numirii lui Hellvig la șefia SRI. 'Inainte de a fi numit, cu vreo doua zile, m-am intalnit cu Edi. (n.r. Eduard Hellvig). El a facut voluntariat. Era un…

- "Dau din 'casa'. In anul 2001, copilul meu, abia la inceput de clasa a 8-a, a fost atacat de trei golani in curtea scolii si i-au luat adidasii din picioare. I-au spus ca ii vor schimba pe 'bile'. Habar nu aveam ce erau alea! Era in 16 septembrie, la o zi dupa inceperea scolii. M-a sunat copilul…

- Venind vorba de faptul ca, aproape de fiecare data, atunci cand se doreste realizarea unui proiect de anvergura se ajunge la contestatii, la lupte politice, atacuri, voturi negative in Consiliul Local sau chiar dispute in instanta, Daniel Florea, primarul Sectorului 5, a declarat: "Din pacate,…

- Cozmin Gușa a analizat, la Realitatea TV, anunțul facut de Alexandru Cumpanașu privind o posibila candidatura la alegerile prezidențiale din acest an.”Din a doua sau a treia zi de la cazul de Caracal, cunoscand bine ce se intampla in subteranele instituțiilor de care apaține Alexandru Cumpanașu,…

- ”Cand ești marioneta la 30 de ani, mai ai scuze, dar cand ești marioneta la 70 de ani, cat are Tariceanu, devii o marioneta penibila. Imi pare rau ca-i pun eticheta asta, ma cunosc cu el de peste 20 de ani. Suntem amici, mai bem un șpriț din cand in cand... Dar asta-l descalifica, adica avand aceasta…

- ”Sectorul 2 este cel mai dens populat din aceasta țara. 11.000 de locuitori pe kilometru patrat. Am ajuns la un parteneriat cu Metrorex, dupa ce le-am cerut sa modernizeze stația de metrou Pipera, e o stație foarte veche. Daca inainte nu erau foarte mulți locuitori acum este a doua cea mai folosita…