Daniel Tudor, The Concept: Limitarea plafonului de TVA 5% pentru tranzactii pana la 450.000 lei desparte in doua piata rezidentiala

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele care include si dividendele acordate de companiile din BET, BET-TR, a depasit pentru prima data in istorie pragul de 14.000 de puncte si a crescut cu aproape 30% de la inceputul anului, arata sursa citata. 'Piata de capital locala a crescut puternic in prima jumatate a anului, in principal,…

- Dupa patru ani de cand și-a alertat clienții cu privire la problemele de siguranța ale uscatoarelor, Whirlpool a luat decizia de a le retrage de pe piața, scrie BBC. Este vorba de cinci milioane de mașini vandute in Marea Britanie sub marci precum Hotpoint, Indesit, Creda, Swan si Proline,…

- ​În ultimele luni au tot aparut știri despre posibila vânzare a operațiunilor deținute de OTE în România: fostul RomTelecom, în care OTE deține 54,01%, fostul Cosmote România în care Cosmote Grecia deține 70%. Daca la început știrile erau la modul general…

- Piața imobiliara din Buzau nu exceleaza, fiind la coada clasamentului național. Totuși, pe site-ul de imobiliare Flatfy.ro gasiți circa 3.000 de anunțuri de vanzare imobile și terenuri in Buzau. Majoritatea anunțurilor de vanzare terenuri se afla in afara localitații Buzau. Atunci cand vine vorba de…

- Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) va derula, in perioada 2019-2022, proiecte in valoare de peste 22 de milioane de lei pentru formarea doctoranzilor și a post-doctoranzilor in conformitate cu cerințele reale ale pieței muncii și ale mediului socio-economic.

- Piata imobiliara din Romania a cunoscut un volum de investitii de aproape un miliard de euro in 2018, an in care investitorii romani au fost implicati in circa 25% dintre tranzactii. Primele doua dintre cele mai importante tranzactii au insumat 270...

- Anul curent a debutat cu cea mai buna perioada din ultimii ani a pietei rezidentiale locale pentru achizitionarea unei locuinte noi, raportat la salariul mediu si pretul mediu pe metru patrat, potrivit raportului de piata Residential 2019 Market Genome...

- Social-democrații joaca tare cartea guvernarii in campania electorala și a dat startul unei sarabande de proiecte in tandem la Guvern și Parlament. Aproape ca nu exista vizita de lucru a miniștrilor și a liderilor PSD in care sa nu se lanseze cate o noua promisiune. Liderii județeni și echipa de…