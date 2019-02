Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD s-a reunit intr-o sedinta de Comitet Executiv pentru a stabili cine vor fi propunerile pentru functiile de ministru al Dezvoltarii si ministru al Transporturilor. Dupa o sedinta tensionata, in unanimitate au fost votati Daniel Suciu pentru Dezvoltare si Razvan Cuc pentru Transporturi.

- Decizia referitoare la propunerea liderului deputatilor PSD Daniel Suciu la Ministerul Dezvoltarii a fost luata cu unanimitate de voturi, in timp ce un singur social-democrat a votat impotriva nominalizarii lui Razvan Cuc la Transporturi. Razvan Cuc a mai fost ministrul al Transporturilor in Guvernul…

- Liderii PSD s au reunit in aceasta seara in CEx pentru a stabili care vor fi propunerile pentru functiile de ministru al Transporturilor si ministru al Dezvoltarii. Potrivit Digi24.ro, Viorica Dancila a facut urmatoarele propuneri: Daniel Suciu la Dezvoltare si Razvan Cuc la Transporturi.Votul in CEx…

- Propunerile presedintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru ministerul Transporturilor si cel al Dezvoltarii, au dus la certuri in sedinta Comitetului Executiv al partidului, au declarat surse politice pentru Mediafax. Dragnea a propus ca la Dezvoltare sa fie nominalizat Daniel Suciu, iar la Transporturi Razvan…

- Premierul Viorica Dancila nu a dorit sa vorbeasca, inainte de CExN, despre propunerile pentru ministerele Transporturilor și Dezvoltarii. Daniel Suciu e favorit sa preia portofoliul de la Dezvoltare, iar Razvan Cuc revine la Transporturi."Sa vedem ce spune CEx-ul, avem si noi nevoie de un…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a declarat marti, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca pentru o persoana propusa ca ministru lipsa sustinerii organizatiei din care provine reprezinta "o imensa problema". Intrebat cum comenteaza faptul ca Razvan…

- Premierul Viorica Dancila ii cere din nou președintelui Iohannis sa ii numeasca pe Olguța Vasilescu in funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltarii, iar pe Mircea Draghici, ministru al Transporturilor.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca va respinge propunerile premierului Viorica Dancila pentru ministerele Transporturilor si Dezvoltarii, si anume, Mircea Draghici si Lia Olguta Vasilescu. "Ieri am semnat decretele de revocare, care au fost si publicate, si s-a vazut inca o data ca decretele…