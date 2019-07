Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat se vor propune cateva remanieri și schimbari in componența Guvernului condus de Viorica Dancila. Deși momentan nu s-au facut publice ministerele care vor avea alți miniștri, se pare ca Mihai Fifor – senatorul PSD de Arad,…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat PSD se reuneste luni, la ora 12, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.Potrivit presedintelui PSD, premierul Viorica Dancila, in sedinta CExN va fi decisa formula remanierii guvernamentale.S a lucrat la evaluarea ministrilor in aceasta…

- Social-democratii se reunesc sambata in cadrul Congresului National, unde va fi aleasa noua conducere a partidului. Pentru postul de presedinte PSD sunt patru candidaturi, toate fiind validate in cadrul Comitetului Executiv National al partidului de vineri: premierul Viorica Dancila, senatorul Serban…

- Comitetul Executiv National al PSD a validat vineri candidaturile la functiile de presedinte, presedinte executiv si secretar general al partidului. Pentru functia de presedinte al PSD sunt inscrise patru persoane, validate de Comitetul Executiv National: Viorica Dancila, Serban Nicolae, Liviu Plesoianu,…

- "In ceea ce priveste constructia de autostrazi, exista o informatie EUROSTAT care spune ca in fiecare stat UE la un milion de locuitori pot fi in lucru 6 k de autostrada intr-un an. In Romania existand 20 de milioane de locuitori, ar trebui sa avem in lucru 120 de km de autostrada. Actualemnte,…

- 'Eu cred ca intr-un termen cat mai rapid ar trebui sa se faca acest congres si, bineinteles, sa intram in normalitate. Bineinteles, congres pentru alegerea unei noi conduceri si, in acelasi timp, ne gandim la persoana care poate sa candideze pentru functia de presedinte', a afirmat Natalia Intotero,…

- Intr-o interventie la Romania TV, Bogdan Chirieac a declarat ca "Viorica Dancila va juca cu o putere incredibila cartea. E momentul in care ii debarca pe apropiatii lui Liviu Dragnea, dansa fiind pusa in functie cu mana de insusi Liviu Dragnea". "S-a copt ca politician in acest moment, are…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca premierul Viorica Dancila este cea care a propus, in cadrul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, schimbarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa ce a ascultat parerile colegilor din CExN.Citește și:Tariceanu…