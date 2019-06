Daniel Suciu, vicepremier și ministru al Dezvoltarii Regionale, va candida la funcția de președinte executiv al Partidului Social Democrat. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, pe contul sau de Facebook. „Țin la fiecare coleg de-al meu, inca din prima zi in care m-am inscris in PSD. Am trecut prin multe, am suferit infrangeri, ne-am bucurat cand am avut aprecierea oamenilor. Am fost consilier județean, deputat, lider de grup si acum ministru, dar cea mai importanta calitate este cea de coleg al tuturor care cred ca PSD a facut, face și va face lucruri bune pentru Romania. Am facut și greșeli…