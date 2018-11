Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft Romania anunța numirea lui Daniel Rusen in rolul de Director de Marketing și Operațiuni, incepand cu data de 1 decembrie. Daniel Rusen s-a alaturat Microsoft Romania in anul 2011 ca Product Marketing Manager, iar un an mai tarziu a preluat funcția de Distribution Lead, cu misiunea de a…

- Adoptia solutiilor in cloud a accelerat semnificativ in acest an in Romania, iar tendinta se va pastra pentru urmatorii ani, a declarat Bogdan Popescu, director de marketing si operatiuni al Microsoft Romania in cadrul editiei speciale a emisiunii ZF Live transmise de la evenimentul Microsoft Business…

- Este fascinant faptul ca, in urma cu exact douazeci de ani, am initiat prima tabara de creatie pentru zece tineri entuziasti, extrem de talentati, ajunsi in ultimul an de liceu la clasa mea de pictura din cadrul Liceului de Arta Brasov. Fara sa stau pe ganduri am ales sa mergem intr-un loc unic, despre…

- Solutiile de tip Remote Desktop care permit accesarea interfetei unui OS instalat pe alt PC conectat la internet nu sunt ceva nou, insa Microsoft duce conceptul la un nivel superior, oferind posibilitatea de a conecta toate statiile de lucru dintr-o companie la un server cloud pe care sunt rulate multiple…

- Astazi sarbatorim Ziua Aviatiei Civile. Iar cu aceasta ocazie echipa de la PRIMA ORA prezenta istoria unui pilot din Moldova care mai mult zboara decat merge. Pilotul Oleg Boian este originar din satul Damascani, raionul Rascani, este mandria satului și nu degeaba.

- Clienții UPC se vor bucura de toate meciurile din UEFA Champions League și Europa League pentru urmatoarele trei sezoane, în urma parteneriatului încheiat între UPC România și Look TV. Noul sezon al celor mai importante și spectaculoase competiții fotbalistice intercluburi…