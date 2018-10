Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini. Stefan, baietelul de un an si zece luni care a murit sambata intr-un spital privat din Capitala a fost condus pe ultimul drum. Parintii au depus mai multe plangeri si spera ca cei vinovati vor raspunde.

- Durere fara margini la Targoviște, acolo unde baiețelul de nici 2 ani care a murit la un spital privat in urma unei operații a fost inmormantat. Micuțul a fost condus pe ultimul drum in lacrimi și urlete, de catre rude, dar și de catre cei care au fost emoționați de tragedie.

- Ilie Balaci a murit, duminica dimineata, in urma unui atac cerebral. Regretatul fotbalist a lasat in urma o sotie indurerata, doua fiice si o tara intreaga impietrita de durere. Indiferent de echipele la care a jucat, Ilie Balaci a fost un simbol al fotbalului si a fost cinsiderat unul dintre cei mari…

- Astazi, la Constanta, are loc inmormantarea lui Denis Mircea Mihai Pascovici, fiul fostului fotbalist al FC Farul, Dinamo, UTA, Petrolul Ploiesti, dar si al echipei nationale Cosmin Pascovici.Denis Pascovici s a stins din viata la numai 14 ani, dupa o lupta purtata timp de multi ani cu o boala incurabila.…

- Grav bolnava, cere mila unicului om care ar putea sa-i indeplineasca cea mai mare dorinta. Cere mila barbatului care i-ar fi luat fiul de langa ea... O mama de doar 30 de ani, bolnava in stadiu terminal, nu isi doreste decat sa-si vada, pentru ultima oara fiul, inainte sa se stinga. Tanara mamica simte…

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, locul 20 WTA, a abandonat, miercuri, in turul doi al turneului Rogers Cup, de la Montreal, dupa ce s-a accidentat in setul trei al meciului cu sportiva ucraineana Elina Svitolina, numarul 5 mondial. Romanca a tipat si a plans pe teren de durere.Dupa ce Svitolina…

- Familie cu doi copii spulberata de tren. Mecanicul de locomotiva face marturii cutremuratoare: Am scos una dintre fetite Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite marți seara, dupa ce mașina in care erau a fost lovita de un tren, in localitatea Vladeni, județul Iași. Cei doi adulți sunt in…

- Forte mobilizate pentru salvarea unui barbat de 55 de ani si a unei fete de 13 ani care au ramas blocati pe o stânca în Cheile Crivadiei, din judetul Hunedoara, dupa ce nivelul pârâului a crescut amenintator, iar, de teama sa