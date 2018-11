Actorul britanic Daniel Radcliffe, cunoscut din seria „Harry Potter”, a decis sa se foloseasca de celebritate pentru a susține o campanie online cu scopul de a strange fonduri in favoarea copiilor bolnavi aflați in stadii terminale. Fundația de caritate Demelza Hospice Care for Children ii ajuta pe tinerii diagnosticati cu boli in stadii terminale din Kent, East Sussex si Londra sa se bucure de ultimele zile ale vietilor lor, iar Daniel este naratorul unui videoclip realizat de aceasta organizație. „Demelza este o fundatie de caritate foarte apropiata de inima mea, pe care o sprijin deja de multi…