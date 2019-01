Daniel Pancu: „Mi-aș dori pe viitor să fiu antrenor la Iași” Viața de antrenor l-a ținut departe de Iași in ultima perioada. Daniel Pancu a revenit de sarbatori acasa pentru cateva zile pentru a-și vedea parinții și prietenii. „Cu mare placere revin la Iași, am familia și nu am mai fost de un an de zile. A fost cea mai lunga perioada de pana acum. In vara am fost foarte ocupat și de acum am sa fiu din ce in ce mai ocupat. Sunt antrenor și am pauze foarte puține. Acum am profitat, mi-am revazut familia, prietenii și ma simt extraordinar la Iași. Orașul mi se pare din ce in ce mai aglomerat, nu era așa pe vremurile mele. Se construiește foarte mult, ca peste… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

