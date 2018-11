Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Rapid a invins, sambata, cu scorul de 1-0, echipa inainte Modelu, intr-un meci din Liga a III-a, ultimul disputat pe stadionul Giulesti si ultimul din cariera de fotbalist a lui Daniel Pancu. Golul a fost marcat de Marian Vlada, in minutul 41. Daniel Pancu, acum antrenorul rapidistilor, a…

- Daniel Pancu s-a retras din activitatea de fotbalist la varsta de 41 de ani. Pancone le-a mulțumit fanilor rapidiști pentru atmosfera creata și le promite ca va readuce formația in Liga 1. "De asta am ramas aici, nu ma refer doar la mine, ci la toți rapidiștii adevarați. De asta nu am jucat la Steaua,…

- In cariera sa de fotbalist, Daniel Pancu (41 de ani) a oferit numeroase momente senzationale, insa, acum, cand este antrenor la Rapid, acesta a fost protagonistul uui episod jenant. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are imagini uluitoare cu simbolul fanilor din Giulesti.

- Prezent la GSP LIVE, Adrian Iencsi, dublu campion cu Rapid, a vorbit despre un incident pe care l-a avut cu Daniel Pancu. Fostul fundaș a dezvaluit ca inainte de un meci Rapid - Steaua s-a enervat și l-a accidentat pe Daniel Pancu la antrenament, iar acesta a jucat cu probleme medicale. ...

- Ionuț Chirila, fost antrenor in Liga 1, a fost invitatul lui Costin Ștucan la emisiunea GSP LIVE din aceasta dimineața. Antrenorul recunoaște ca ar merge sa lucreze cu Gigi Becali, chiar daca trecutul sau se leaga de rivalele Dinamo și Rapid. Mai mult, știe și cum ar putea sa-l faca pe Becali sa nu…

- Vremurile in care George Copos (65 de ani) era o prezenta constanta pe stadioanele de fotbal din Romania si prin studiorule televiziunilor au apus. Poreclit candva „Berlusconi din Giulesti”, fostul patron al clubului Rapid isi concentreaza atentia asupra afacerilor, iar imaginea joaca un rol extrem…

- Daniel Pancu va fi ajutat de "secundul" Nicolae Grigore. Acesta din urma era deja la clubul giuleștean, unde antrena una dintre grupele de juniori. Pancu are licența B, iar la inceputul anului viitor va incepe cursurile pentru licența A. Acesta intarziat sa-și ia licența A pentru ca a continuat…

- Dumitru Dragomir e convins ca Arpad Paszkany inca se implica la CFR Cluj, chiar daca oficialii clubului ardelean neaga vehement acest lucru. "Parerea mea e ca Paszkany este patronul celor de la CFR. El și cu baiatul asta, Nelu Varga! Au bani amandoi, iar daca patronii au, atunci și clubul are. De exemplu,…