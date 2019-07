Daniel Onoriu, nepotul celebrei cântărețe Gabi Lucă, divorțează de soție. Pilotul de raliuri a făcut anunțul La mai bine de doi ani de cand s-au casatorit civil, Daniel Onoriu și Isabela s-au desparțit, urmand ca in curand sa divorțeze oficial, potrivit mesajului postat de pilotul de raliuri pe contul de socializare. „S-a terminat și de data asta, nu știu ce sa zic, probabil ca și eu sunt vinovat pt asta dar am incercat sa fiu mai bun și sa invaț din greșelile trecutului. Eu cred ca in ultimii 2 ani și jumatate am fost cea mai buna varianta a mea in relația pe care am avut o cu soția mea dar din pacate ceva nu a mers și va spun ca divorțam. Spun doar ceva pt ca nu vreau sa detaliez pt ca nu are rost. … Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorul auto ranit grav intr-un accident de circulație produs miercuri, 24 iulie, in jurul orei 15:40, pe raza localitații Reteag, județul Bistrița-Nasaud, are nevoie urgenta de sange. Anunțul a fost facut de fiica italianului implicat in accident, un barbat in varsta de 68 de ani, domiciliat in…

- Nicolae Eșanu și Vladimir Grosu au fost selectați pentru funcția de judecator la Curtea Constituționala din partea Parlamentului. Anunțul a fost facut de deputatul PD, Sergiu Sirbu, pe pagina sa de Facebook.

- Cosmin Dur-Bozoanca (21 de ani), plecat in cantonament cu Petrolul Ploiești, s-a razandit și s-a intors la U Cluj. Tanarul portar a efectuat cateva antrenamente alaturi de „lupii galbeni", Dur-Bozoanca a fost convins sa semneze un nou contract cu echipa la care a fost titular incontestabil in sezonul…

- De aproape trei saptamani, Mihai Constantinescu este in coma indusa, la spital. Artistul a suferit un stop cardio-respirator care i-a pus viața in pericol, pana și medicii fiind rezervați in privința șanselor sale de a-și reveni.

- CHIȘINAU, 21 mai – Sputnik. Maduro a facut acest apel luni, într-un discurs sustinut la Caracas. De asemenea, el a vorbit despre alegeri anticipate în acest an. Daca alegerile nu sunt organizate, venezuelenii vor vota anul viitor cu privire la formarea Adunarii Naționale, conform…

- Cristi Balgradean (31 de ani) și-a prelungit contractul cu FCSB pentru inca un sezon, deși in urma cu o luna acest lucru parea greu de crezut, Gigi Becali fiind gata sa mizeze pe Andrei Vlad din sezonul urmator. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp pe pagina de Facebook a clubului roș-albastru.…

- Brigitte Sfat a fost ceruta in casatorie de Florin Pastrama acum cateva zile, la o editie a show-ului Ferma. La scurt timp dupa acest moment, pe pagina de socoializare a lui Brigitte Sfat a aparut faptul ca acesta s-a logodit cu Florin Pastrama, semn ca relația lor se indreapta cu pași repezi spre…