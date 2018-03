Daniel Mischie, CEO Grupul City Grill: Industria ospitalitatii are nevoie ca sistemul de educatie sa functioneze

Stiri pe aceeasi tema

- Ne asteptam ca Apple sa tina un eveniment in aceasta primavara, insa nu credeam ca acesta va avea loc fix in aceeasi zi in care Huawei, Xiaomi si alti cativa producatori isi anunta noile dispozitive de top. Pe 27 martie, compania americana ne va prezenta noile sale produse orientate catre educatie,…

- De altfel, acum doua saptamani si Sandor Csanyi a declarat oficial ca are o presimtire legata de decizia BNR, scrie Ziarul Financiar. In vara lui 2017, OTP a ajuns la o intelegere cu grupul elen National Bank of Greece de achizitie a Bancii Romanesti. Conform unor surse de pe piata, OTP a oferit 70…

- Sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere din cele 33 de puncte de monitorizare, amplasate in raioanele republicii, va fi funcțional cu incepere din anul curent. Despre aceasta și alte aspecte privind siguranța traficului rutier s-a discutat astazi, in cadrul audierilor publice,…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…

- Ministerul Sanatații a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, in valoare de 10,46 milioane de lei (2,25 milioane de euro) unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunț publicat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Toate…

- Compania canadiana Transeastern Power Trust a anuntat achizitionarea unei ferme eoliene din apropierea comunei Dorobantu, in regiunea de sud-est a tarii noastre, alcatuita din 15 turbine Vesta V-90, fiecare cu o capacitate de 3MW. Dezvoltat de OMV Petrom cu investitii de 90 milioane dolari, parcul eolian…

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- Sistemul medical din Romania nu functioneaza deoarece la varf exista doua mari probleme: lipsa fondurilor sau o impartire a acestora foarte defectuoasa, considera Luca Militello, directorul general al Spitalului Monza. Acesta a declarat, in cadrul conferintei HealthCare Trends, organizata de wall-street.ro,…

- Bravo Europa, producator si distribuitor specializat de solutii metalice pentru acoperire, a incheiat anul 2017 cu o crestere a cifrei de afaceri de 46%. Intr-un interviu acordat wall-street.ro in noiembrie 2017, Adrian Minuta, fondator si CEO al Bravo Europa, estima atingerea unei cifre de afaceri…

- Dupa ce anul trecut a lansat Hospitality Culture Insitute, 2018 este despre video marketing. Florin Maxim, Managing Partner Smite, si Claudia Maxim, Client Service Director, povestesc despre ce inseamna advertising in Horeca, despre primul research de food service national, despre cea mai mare conferinta…

- Daca nu ati auzit pana acum termenul ERP, trebuie sa stiti ca el defineste un instrument menit sa usureze munca intr-o institutie. Potrivit definitiei, Sistemul de Planificare a Resurselor Intreprinderii (abreviat ERP in limba engleza) este instrumentul software care faciliteaza integrarea…

- Sistemul educational romanesc este departe de a-i ajuta pe elevi sa-si formeze competentele de baza pentru a fi un cetatean activ. Asta rezulta de pe urma analizei ultimului raport al Comisiei Europene, care prezinta competentele pe care ar trebui sa le deprinda tinerii in urma parcurgerii traseului…

- In formarea caracterelor oamenilor ce compun o societate, cei 7 ani de acasa sunt esentiali.La acestia se adauga anii petrecuti in bancile scolilor iar pentru o mica parte dintre tineri, si anii petrecuti in bancile universitatilor. Aici se primeste educatia: in familie si in scoala… desi scoala…

- Patronatele din turism și asociațiile profesionale cer la unison promovarea Romaniei, educarea forței de munca și imbunatațirea parteneriatului public-privat, masuri care ar putea rezolva problemele urgente ale industriei ospitalitații.

- Peste 178.000 de oua au fost retrase de la comercializare, 1.238.460 de oua si 3.250 de kg de produse din oua lichide au fost retinute oficial de la centre de ambalare de inspectorii ANSVSA, in urma a 1.470 de controale derulate in toata tara, in perioada august 2017 - 14 februarie 2018.

- Pentru organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgența 112 in anul 2018, din bugetul de stat, ar putea fi alocate 67 milioane de lei. Conform documentului, Sistemul informațional automatizat al Serviciului 112 se prognozeaza ca va costa peste 45 de milioane de lei.…

- Hackeri necunoscuti au furat anul trecut 339,5 milioane ruble (sase milioane de dolari) dintr-o banca ruseasca in urma unui atac in care au utilizat sistemul international de plati SWIFT, a anuntat vineri Banca Centrala a Rusiei.

- Sistemul de invatamant sta pe un butoi de pulbere, angajatii din domeniu amenintand cu greva generala din cauza problemelor care s-au acutizat in ultimii ani și care au condus la nemultumiri majore in randul salariatilor.In aceste conditii Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru ...

- Politistii au dat, miercuri, amenzi in valoare totala de aproape 2,2 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la aproape 2.300 de evenimente. In plus, aproape…

- Grupul Floria, care detine sase florarii, magazinul online si depozitul en-gros, a avut anul trecut vanzari de peste 17 milioane lei, cu 70% mai mari fata de anul trecut. Cresterea a venit din dezvoltarea unei noi zone de business, vanzarea in marile retele de retail, care a reprezentat 40% din cifra…

- Grupul City Grill, controlat de antreprenorul Dragos Petrescu, a realizat anul trecut venituri de 33,7 mil. euro, in crestere cu 11% fata de 2016, pe fondul investitiilor in tehnologie, a eficientizarii operatiunilor si a deschiderii a extinderii cu doua noi unitati Trattoria Buongiorno, valoarea…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Sistemul modern de operatie in domeniul neurochirurgiei si chirurgiei spinale care a fost achizitionat de curand la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi inca asteapta avizele necesare de la Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) pentru a putea fi folosit. „Echipamentele sunt…

- Vodafone Romania a inregistrat la finele anului trecut 9.944.595 de clienti, reprezentand o crestere de 5,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Din numarul total de clienti, 9.221.666 sunt utilizatori ai serviciilor mobile. Veniturile din servicii raportate pentru trimestrul incheiat la 31…

- Primaria Capitalei a pus in dezbatere publica proiectul de buget pe anul 2018, propunand alocarea a peste 3 milioane de euro pentru lucrarile la Catedrala Mantuirii Neamului si peste 13 milioane de euro la diverse monumente si statui, altele decat cele incepute anul trecut. Pentru spitale, municipalitatea…

- Sistemul de emitere a actelor de stare civila va fi informatizat cu o investiție de 34 de milioane de lei din fonduri europene, urmand ca prin acest proiect toate datele referitoare la procedurile și formularele privind starea civila, descarcarea lor și completare in format editabil, precum și plata…

- Pe fondul dorintei de a deschide o afacere, multi merg pe ideea mai simplista, de franciza. Exista astfel un brand deja consolidat, un plan de afacere bine pus la punct si o definitie in cele mai mici detalii a activitatii. Sistemul este unul de tip win-win, intrucat proprietarul isi extinde…

- Anul trecut s-au vandut in Romania aproape 4 milioane de smartphone-uri, iar pentru fiecare telefon inteligent cumparat s-au achizitionat cel putin doua accesorii, transmite compania Avenir Telecom. Astfel, piata locala de accesorii a depasit anul trecut pragul de 10 milioane de unitati.

- Cristian Gavan, fondatorul MAM Bricolaj, a fost atras inca din copilarie de lucrul manual si de ce pot face doua maini dibace, cu un strop de inspiratie si cu multa transpiratie. "Am inceput pe langa mama in bucatarie (de aici si pasiunea pentru gatit), apoi am trecut la masina de cusut si,…

- Medicii de familie, aceasta tagma aparte in breasla doctorilor, au protestat, din nou, la trecerea dintre ani, incercand, prin amenințarile lor, sa puna presiune pe cei care le pot da mai mulți bani, recte Guvern. Cuvinte precum ”subfinanțare”, ”lipsa bugetului”, ”cheltuieli mari”, intalnite la fiecare…

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…

- Studiile avertizau, la sfarsitul anului trecut, ca industria romaneasca de IT risca sa se prabuseasca "intocmai ca industria metalurgica", daca statul nu ia masuri. Cu toate acestea, nu toti jucatorii din piata sunt de aceeasi parere.Andu Morie, CEO al Adonis Software, unul dintre jucatorii…

- Cupa Mondiala 2018, succes de casa. Peste trei milioane de cereri de bilete! Federatia internationala a anuntat luni ca s-au inregistrat peste 3 milioane de solicitari de bilete la turneul final al Cupei Mondiale 2018, atat din partea fanilor rusi, cat si a celor din toata lumea, biletele urmand sa…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Fazekas Sandor…

- Cele doua spitale din Oradea urmeaza sa treaca printr-un proces complet de reabilitare. Costurile lucrarilor se ridica la 8 milioane de euro pentru Spitalul Municipal, respectiv 7,7 milioane de euro la Spitalul Județean. In urmatoarele doua luni va avea loc finalizarea proiectarii,…

- Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de faptul ca, la noi in tara, sunt cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de locuitori.

- Fabrica Bosch din Blaj a crescut puternic productia pentru liniile existente in sectorul “Solutii de mobilitate” (senzori de turatie a rotilor, senzori si componente electronice pentru grupul motopropulsor, componente pentru controlul transmisiei). Divizia Bosch Rexroth a implementat o serie de proiecte…

- MMD, lider în industria monitoarelor și partener licențiat Philips, anunța extinderea garanției la 3 ani pentru toate monitoarele Philips cumparate în România începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de linia de produse. Toate monitoarele LCD Philips sunt proiectate…

- Industria muzicala britanica a cunoscut, in 2017, o crestere de 9,6%, ajungand la cifra de 1,2 miliarde de lire steline, potrivit Billboard și news.ro.Datele intermediare au fost furnizate de Entertainment Retail Assn. Fata de cifra anului anterior, de 1,1 miliarde de lire sterline, anul 2017…

- Huawei a livrat 153 de milioane de smartphone-uri in 2017, potrivit directorului executiv al companiei, Ken Hu. Veniturile din aceasta activitate au crescut si ele cu 15%, la 600 de miliarde de yuani. Totusi, potrivit Bloomberg , acesta a fost cel mai mic avans al veniturilor consemnate de Huawei…

- Veolia Energie Iasi a anuntat ca anul viitor va investi 2,8 milioane de euro din fonduri proprii intr-un proiect important din Iasi. Compania urmareste realizarea cogenerarii pe perioada de vara la CET I Tudor Vladimirescu prin instalarea unui motor de cogenerare cu puterea electrica intre 4,1 si 4,7…

- E-Distribuție Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare și puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, un pas inainte in crearea unei retele electrice inteligente. In cadrul…

- Un test de creativitate realizat de oamenii de știința de la NASA și rezolvat de un eșantion de 1.600 de copii cu varste cuprinse intre 4 și 5 ani arata un lucru surprinzator: ne naștem genii creative, dar sistemul de educație ne pune obstacole.

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante. Cele doua proiecte, care au necesitat investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, vor permite livrarea de gaze in sistemul national de transport,…

- „Si-a deschis pescarul restaurant!“ Cam asa se spunea in urma cu cativa ani prin Agigea, cand Matei Datcu iesea la apa cu „Pescaria lui Matei“. La sfarsit de 2017, pescarul-antreprenor are vanzari de aproape doua milioane de euro, fiind desemnat antreprenorul anului de redactia NewMoney pe baza voturilor…