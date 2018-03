Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni 150 de sportivi din țara sunt așteptați, duminica, la Alba Iulia, pentru a participa la Campionatul Național de Marș. Competitia este organizata pentru Seniori, Tineret, Juniori 1, 2, 3 și Copii, la masculin și feminin, de CS Unirea Alba Iulia, in parteneriat cu Federația Romana de Atletism.…

- Un nou sezon foarte bun pentru catedra de volei a CSȘ Bacau. Gruparea bacauana are șase echipe calificate la turneele semifinale: doua la masculin și patru la feminin. Ultima formație care și-a asigurat prezența in semifinalele Campionatului Național este cea de Speranțe feminin. Inaintea ultimul turneu,…

- In perioada 21-23 martie, la Bucuresti are loc faza finala a Campionatului National de Atletism Aruncari Lungi pentru seniori, tineret, juniori I si juniori II. Intrecerea a fost reprogramata, dupa ce initial ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 1-3 martie. In prima zi a competitiei, atunci cand au…

- Federația Romana de Automobilism Sportiv a configurat calendarul Campionatului Național de Karting Dunlop 2018. Intrecerea interna va avea șase runde, prima, programata pe 28-29 aprilie urmand sa aiba loc pe circuitul AMCKart Tunari. Urmatoarele patru etape se vor desfașura la Prejmer, pentru ca runda…

- Bilanț pozitiv pentru atletismul bacauan la CN de Juniori III, a carui etapa finala s-a desfașurat sambata și duminica, la Sala de Atletism din municipiul nostru. Gazdele și-au asigurat trei titluri naționale: la inalțime, la lungime și la triplusalt. Mai mult, la saritura in inalțime, podiumul a fost…

- Sezonul intern de natație debuteaza in Bacau. Intre 21-25 martie, Bazinul de Inot din Bacau va gazdui Campionatul Național de inot pentru Seniori, Tineret și Juniori, eveniment inscris in calendarul competițional al Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern. In aceasta perioada, conducerea Bazinului…

- In perioada 20 – 25 Martie 2018, Bazinul de Inot Bacau este gazda Campionatului Național de Inot, eveniment care face parte din calendarul competițional al Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern. Astfel, in perioada menționata, ne vedem nevoiți a intrerupe activitațile de inot și sauna pentru…

- CS Știința Bacau continua sa dea ora exacta in badmintonul romanesc. Și sa adune trofeu dupa trofeu. Chiar și cu lotul remaniat. Gruparea condusa de Bogdan Milon s-a deplasat weekend-ul trecut la Timișoara pentru Cupa Romaniei Elite de Seniori fara omul sau nr. 1, Robert Ciobotaru, accidentat la tendon.…

- Singura isi cladeste fericirea…La fel ca si primavara, gustul autentic pentru fericire este fara indoiala, unic. Asa cum este adevarat ca nimic nu se pierde, totul se transforma, femeia are capacitatea de a-si recapata prospetimea…dupa orice moment mai putin placut oferit de viata…si atunci cand se…

- Inotatorii din Mioveni au urcat din nou pe podiumul unei competiții naționale. Asociația Municipala de Natație București a organizat in acest week-end la Centrul Național Olimpic Izvorani, Cupa AMNB - OPEN - Cadeți, Juniori, Tineret, Seniori, la care au participat și sportivi din Mioveni, antrenați…

- Ce momente de „cumpana” sau mai puțin placute ați intampinat in teatru de-a lungul timpului? Teatrul e o lume cu destul de multe subterfugii, dar eu cred ca la fel e lumea in general. Momentele dificile pentru mine in teatru au fost unele roluri. Cu toate acestea, a existat un singur moment, cand intr-adevar,…

- Tribunalul Bacau a confirmat Planul de reorganizare judiciara a debitoarei Rafo Onești propus de administratorul judiciar al acestei societați comerciale, Casa de Insolvența Transilvania (CITR), prin filiala sa din București. „In urmatoarele zile – ne-a declarat reprezentantul legal al salariaților…

- 2018 este anul schimbarilor pentru secția de karate a CS Știința Bacau. La carma tehnica a revenit sensei Adrian Loghin, care, impreuna cu Manuel Perju, și-a propus sa reinnoade firul succeselor din trecut. Iar primul pas a fost facut cu prilejul Campionatului Național SKDUN desfașurat la finalul saptamanii…

- In urma unui control in trafic, polițiștii din Bacau au confiscat peste 400.000 de țigarete susceptibile a proveni din contrabanda. La data de 6 martie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in comuna Filipesti, un barbat, de…

- Masurile de mediu și clima cuprinse in Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020 aduc, de joi, 1 martie, fermierilor sute de euro pe hectar. De finanțare pot beneficia fermierii care utilizeaza terenuri agricole situate in zonele eligibile pentru pachetele de agromediu și clima (Masura10…

- Duminica, 25 martie, la Complexul Sportiv „Tomis” din Constanta, se vor desfasura intrecerile Campionatului National de Kung-Fu, la probele de Sanda Light-Fighting si Total-Contact Fighting, editia 2018, pentru copii, cadeti, juniori, seniori si vetereni (veterani doar la Sanda Light-Fighting). Categoriile…

- Vineri, de la ora 18.30, in Sala Ateneu, pianistele Ozana Kalmuski si Mihaela Spiridon – Duo Capriccio – vor sustine un concert extraordinary, cu lucrari de Franz Schubert: Patru ru poloneze op. 75 D 599 (re minor, Si b Major, Mi Major, Fa Major); Carl Maria von Weber: Sonata op.10 in Fa Major, Sonata…

- Seminarul de Karate Kyokushinkai pentru Copii, Juniori, Tineret si Seniori va fi organizat de C.S. Karate Kyokushinkai Targu Jiu in perioada 16-18 martie. Evenimentul este coordonat de catre Shihan Horatiu Adrian Neagoie - 6 DAN, in...

- De Marțișor, Georgiana Aniței privește deja spre…sfarșitul verii. „Țelul meu este participarea la Europenele de Seniori din august, din capitala Germaniei”, marturisește atleta dubla legitimata la SCM Bacau- CSM București Bacaul nu va avea reprezentant la Mondialele de Atletism Indoor pentru Seniori…

- Miercuri dimineața, la sediul Federației Romane de Fotbal s-a efectuat tragerea la sorți a meciurilor pentru barajul de promovare in Liga a III-a. Conform sorților, campioana Bacaului se va duela cu reprezentanta Botoșaniului. Prima manșa va avea loc pe 16 iunie, la Botoșani, de la ora 18.00, returul…

- Prefectul și subprefectul județului Bacau, doamna Maricica-Luminița Coșa, respectiv domnul Valentin Ivancea, impreuna cu membri ai Comitetului Judetean pentru Situații de Urgența, au participat la videoconferința susținuta, de la ora 14.00, astazi, 26.02.2018, de ministrul Afacerilor Interne, doamna…

- Lansarea videoclipului „Iubirea mea secreta”, care poarta amprenta fetelor de la Bambi, o colaborare cu Sprint Music, a avut loc acum cateva zile. Denisa și Raluca Tanase au pus astfel la cale un frumos eveniment, special pentru aceasta ocazie. Au pregatit un videoclip in care au o imagine fresh și…

- Polițiștii de ordine publica au desfașurat la data de 21 februarie a.c., pe raza comunei Poduri, o acțiune pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale din domeniul, exploatarii, circulatiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos. Cu aceasta ocazie, politistii au depistat…

- Inaintea ultimului turneu de minivolei masculin programat la finalul acestei saptamani, la Bistrița, CSȘ Bacau e ca și calificata in semifinalele Campionatului Național. Cu toate acestea, turneul bistrițean continua sa aiba o miza importanta pentru CSȘ Bacau: locul 1. Daca vor incheia pe prima poziție…

- Circa 2.500 de credincioși din județul Bacau și din alte județe ale țarii, dar și peste 100 de preoți, calugari și maicuțe l-au condus, marți, 20 februarie, pe ultimul drum pe parintele arhimandrit Arsenie Voaideș, starețul Manastirii „Schimbarea la Fața” – Sf. Sava din Berzunți și duhovnicul Manastirii…

- Un cod galben de ninsori poate sa aduca și bucurii. Sambata dupaamiaza, la intrarea spre partia de schi din Slanic Moldova, nu aveai unde sa parchezi. Afișele lipite, prin stațiune, anunțau turiștii ca la ora 20.00, echipa SALVAMONT impreuna cu JANDARMERIA MONTANA, organizeaza o coborare demonstrativa.…

- Intalnirea de la Centrul de Afaceri a consilierilor județeni nu a fost una liniștita, lucru previzbil, de altfel, avand in vedere ca pe ordinea de zi se aflau proiecte care imparțeau banii pentru anul 2018. Restul au fost despre cotizații, modificari ale unor hotarari privind serviciile sociale, aprobarea…

- Ediția a cincea a simpozionului internațional „Soluții științifice inovatoare pentru agricultura”, organizat timp de doua zile de societatea Romchim Protect in fieful legumicultorilor din Romania, localitatea Matca din județul Galați, dar și in orașul ei de baștina, Bacau, a readus in atenția agricultorilor…

- In luna iubirii, CFR Calatori pune in vanzare bilete la jumatate de preț pentru indragostiții sau partenerii de calatorie cu trenul. Oferta este valabila atat pentru ziua de 14 februarie, „importata” din Occident, cunoscuta drept Valentines Day, cat și in sarbatoarea romaneasca dedicata iubirii- 24…

- Registrul Auto Roman infirma informațiile difuzate recent in mass-media potrivit carora RAR și DRPCIV vor sa introduca o prevedere legala prin care posesorii de autovehicule care au ITP suspendat sau expirat, respectiv inmatricularea suspendata, sa fie pasibili de inchisoare prin intocmiea unui dosar…

- Politisti de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au actionat in zilele de 06 si 07 februarie a.c., pe raza de competenta, pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii comerțului ilicit, a taierilor ilegale, transportului si comercializarii materialelor lemnoase, a…

- Bacaul a gazduit marți și miercuri trialul pentru configurarea lotului național de Tineret care va participa la CE din Italia Sezon incarcat pentru lotul național de Tineret al Romaniei la box. In aprilie sunt Europenele, in septembrie Mondialele, pentru ca in octombrie, cei mai merituoși pugiliști…

- Ședințele Consiliului Local Bacau nu atrag, de obicei curioșii; de aceea este extrem de interesant cum, pentru a doua oara, consecutiv, același grup de oameni lați in spate, imbracați in trening și geci de piele s-a așezat, strategic, in spatele consilierilor PNL. Cetațenii respectivi erau coordonați…

- In cea de-a doua zi a Campionatului National de seniori si tineret de la Bucuresti, atletul Radu Costache (CS Farul Constanta/CS Dinamo Bucuresti, antrenor Alin Larion) a reusit sa cucereasca prima sa medalie nationala la seniori - bronz, devenind totodata campion national la tineret, in proba de 60…

- Atletul gorjean, Adrian Garcea, elev al antrenorului Ion Bura a reușit sa doboare un record național la Campionatul de Juniori de la București, acesta inregistrand astfel cea mai buna performanța europeana obținuta de un junior roman. Adrian Garcea, legitimat la CS Pandurii a participat sambata și duminica…

- Cea de-a XVI-a editie a Olimpiadei de Astronomie si Astrofizica s-a desfasurat la Gura Humorului, la finele saptamanii trecute, la masa competitionala fiind prezenti elevi din 29 de judete ale tarii, 47 de elevi la sectiunea Juniori si 91 la categoria de Seniori.Acestia si-au dat concursul in ...

- Cea de-a XVI-a ediție a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizica se desfașoara la Gura Humorului, la finele acestei saptamani, la masa competiționala fiind prezenți elevi din 29 de județe ale țarii, 47 de elevi la secțiunea Juniori și 91 la categoria de Seniori.Aceștia vor susține doua probe: ...

- La data de 02 februarie a.c, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Bacau au depistat un barbat de 37 de ani, din localitate, in timp ce oferea spre vanzare un detector de metale fara documente legale. Politistii au ridicat in vederea confiscarii detectorul de metale si continua…

- Divizionara C bacauana Aerostar va intra astazi intr-un cantonament de noua zile la baza proprie. Antrenorii Cristi Popovici, Andrei Vatra și Dan Moței conteaza pe intreg efectivul de jucatori, inclusiv Razvan Istrate, care nu a putut evolua, din motive medicale, in primul amical al iernii caștigat…

- Cu mai bine de douazeci de ani in urma a decis sa lucreze cu cainii de serviciu din cadrul Jandarmeriei Romane și tot atunci s-a indragostit de aceasta profesie. Cum la serviciu era un numar limitat de caini s-a apucat de studii pentru a putea fi dresor. Drumul nu a fost ușor, insa inarmat cu […] Articolul…

- Parcursul tenismenului bacauan Bogdan Manole la Campionatul Național de Iarna U16 de la București s-a oprit in „sferturi”. Joi, sportivul legitimat la SCM Bacau a fost invins cu 6-4, 6-1 de favoritul nr. 3 al competiției, Sebastian Gima. In tururile precedente, Manole trecuse cu 6-2, 6-2 de Calin Postea…

- Astazi, de la ora 12.00, la SIF Moldova (etj. 11), are loc lansarea volumului „Instant story”, semnat de Mihai Buznea. Gazetar cu ani nenumarati in paginile ziarelor locale si centrale, dar si pe sticla televizorului, primul director al ziarului Desteptarea, Mihai Buznea a publicat mai multe volume…

- Sambata a incepu sezonul de schi pe partia Nemira din Slanic Moldova. Tarifele pentru partia de schi ,,Nemira” din Slanic-Moldova, sezonul 2017 – 2018 Tarife Schiori 1 urcare (2 puncte) pt. schiori adulți 7, 00 lei / pers. 1 urcare (2 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 5, 00 lei / pers. 6 urcari…

- -agricultorii se tem de gerul anunțat ca va veni in aceste zile – riscul compromiterii culturilor este mare, in contextul lipsei zapezilor care sa le protejeze Vremea neobișnuita din iarna de pana acum, caracterizata prin temperaturi extrem de ridicate și precipitații aproape inexistente, a pus serios…

- Orașul stațiune este in bezna, urmare a unor restanțe mari catre E.ON, care a tras heblul. Ca o masura de avarie, Primaria din Slanic Moldova a facut ieri o plata parțiala in contul datoriei la energia electrica și gazul metan furnizate in instituțiile publice și pentru iluminatul stradal. Domeniul…

- Creșterea efectivelor de animale salbatice in Romania da tot mai multa bataie de cap locuitorilor din preajma zonelor impadurite. Atacurile turmelor de mistreți asupra culturilor de cereale, dar și prezența parca tot mai sesizabila a urșilor in apropierea sau chiar in perimetrul gospodariilor țaranești,…

- Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice face referire la utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de fixare a copiilor in scaune in vehicule. Conform reglementarilor in vigoare, copiii cu o inaltime de pana la 135 de cm pot fi transportati in…

- La inceput de 2018, directorul CSM Onești, Ingrid Istrate este conectata deja la Olimpiada din 2020 A inceput munca pe 3 ianuarie. O data cu gimnastele. Dar despre gimnaste vom mai vorbi. Mai ales ca gimnastica reprezinta marele of din 2017 al lui Ingrid Istrate. Directorul CSM Onești a inceput, deci,…

- Ca și in anul 2017, calendarul atletic intern va fi deschis la București. La sfarșitul saptamanii viitoare, capitala va gazdui Cupa RMA pentru Seniori, Tineret, juniori și Masters. Și tot ca o constanta a ultimilor ani, luna ianuarie va aduce și in 2018 nu mai puțin de trei competiții de atletism in…

- Zilele de sfarșit de an, cu neașteptate temperaturi ridicate, m-au facut sa ma gandesc, mai mult ca niciodata, la un fel de imprimavarare launtrica, la inlaturarea oricarui balast, baraj emoțional. Imi doresc o confruntare cu mine insami foarte directa și sincera, și cred ca asta inseamna o proba de…