Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Isaila (47 de ani) a vorbit deschis despre pleacarea lui de la echipa naționala de tineret a Romaniei. Drumul spre EURO 2019 al tricolorilor mici a inceput cu selecționerul Isaila, insa acesta a plecat de la carma selecționatei U21 in Arabia Saudita, la Al Hazm.Antrenorul a explicat…

- ​Daniel Isaila (47 de ani) a vorbit deschis despre pleacarea lui de la echipa naționala de tineret a României. Drumul spre EURO 2019 al tricolorilor mici a început cu selecționerul Isaila, însa acesta a plecat de la cârma selecționatei U21 în Arabia Saudita, la Al Hazm,…

- Performanța Naționalei U21 de a se califica in semifinalele Euro 2019 este umbrita de o serie de scandaluri. Dupa incidentul de la finalul meciului, cand soția lui Manea a fost lovita, acum un alt scandal...

- Nici nu s-a terminat bine petrecerea calificarii in semifinalele Euro 2019, performanta care a asigurat prezenta Romaniei la Jocurile Olimpice dupa 56 de ani, ca avem parte de mai multe scandaluri si razboiae.

- ANGLIA U21 - ROMANIA U21 // In ziua in care „tricolorii" mici disputa meciul de o importanța capitala cu Anglia, Daniel Isaila, predecesorul lui Mirel Radoi pe banca naționalei mici, a dezvaluit in premiera motivul pentru care și-a incheiat brusc mandatul. ...

- Tehnicianul Marcello Lippi revine la conducerea nationalei Chinei, la patru luni de la despartirea de reprezentativa chineza, a anuntat federatia de la Beijing, potrivit presei internationale.“Antrenorul italian Marcello Lippi a devenit antrenorul principal al echipei nationale masculine a…

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei CFR Cluj, a vorbit in premiera despre zvonurile transferului lui Constantin Budescu la campioana Romaniei. CFR Cluj - FCSB, derby-ul din play-off, se joaca duminica, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. …