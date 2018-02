Stiri pe aceeasi tema

- A fost un episod neplacut in cadrul ediției din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor”! Totul a inceput la scurt timp dupa ce Majda Aboulumosha și Cosmin Natanticu au mers sa mulga oile și caprele. La scurt timp dupa ce a intrat in grajd, comediantul a ieșit ca din pușca, iar in urma incidentului, partenera…

- O femeie insarcinata pe cale sa nasca, din localitatea constanteana Calugareni, a fost preluata de o senilata in conditiile in care drumul era inchis circulatiei din cauza Codului Portocaliu de viscol si ger. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, apelul la 112…

- Scene incredibile s-au derulat, duminica seara, intr-o intersectie aglomerata din Arad, unde sicriul in care era așezat un mort a cazut dintr-o mașina funerara. Vehiculul tocmai plecase de la semafor, cand, in mijlocul șoselei, chiar inaintea unei mașini de poliție, cadavrul unui barbat a alunecat afara…

- Mircea N. Stoian a aflat „rețeta” dupa care PRO TV iși alege caștigatorii emisiunilor. Jurnalistul susține ca și in edițiile trecute de la „Ferma Vedetelor” s-au luat in considerare aceleași criterii. Și nu vorbim doar de „Ferma”, ci și de alte show-uri marca PRO TV, precum „Fort Boyard”, „Supraviețuitorul”…

- Un jurnalist din Arad care a ajuns zilele trecute la spital a avut surpriza sa constate ca toata lumea ii purta o grija exagerata, dupa ce a inmanat medicilor cardul de sanatate. Inițial foarte mirat, ziaristul a constatat ca pe cardul sau de sanatate scrie Dancila, in loc de Danila, cum ar fi fost…

- Un bebelus in varsta de patru luni, care se afla cu parintii la un centru SPA, intr-o localitate apropiata municipiului Baia Mare, s-a inecat, vineri, in timpul alaptarii, apoi a intrat in stop cardio-respirator. Bebelusul a fost transportat de un echipaj SMURD la SJU Baia Mare, insa a decedat, a declarat,…

- Dana Chera, fosta Grecu, a avut parte de un episod deloc placut pentru o vedeta. Insarcinata cu cel de-al treilea copil, cunoscuta prezentatoare TV a povestit ce i s-a intamplat in tren in timp ce venea spre București din Pitești unde locuiește. In cadrul primului interviu dupa ce s-a aflat ca va deveni…

- Gest impresionat al unei maicuțe din Timișoara, Anastasia, care lunar consulta oamenii strazii și ii trimite sa iși resolve problemele medicale sau iși faca analizele gratuit. Maicuța Anastasia poate fi numita salvarea oamenilor strazii din Timișoara, ea mergand in fiecare luna la un adapost destinat…

- Firma Deltamed, ai carei acționari ar fi, conform surselor DAS (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO), apropiații lui Raed Arafat, tocmai a caștigat mai multe licitații la departamentul de situații de urgența și a intrat in posesia unor ambulanțe a caror valoare totala este de 650 milioane…

- Fiul Patriziei Paglieri a parasit Ferma vedetelor, in urma duelului cu Daniel Iordachioaie. Francesco este astfel, primul concurent care pleaca acasa, dupa ce in urma cu o saptamana, Dianei Dumitrescu i s-a mai acordat o șansa. Majda, fermierul saptamanii, l-a propus la duel pe Daniel Iordachioaie,…

- Primul care a plecat de la „Ferma Vedetelor” in noul sezon este un barbat, spre surprinderea fanilor emisiunii. El și-a luat gandul de la premiul cel mare, in valoare de 50.000 de euro, iar cand a parasit competiția nu a varsat nicio lacrima de tristețe. Citește și: Diana Dumitrescu nu a mai suportat…

- Aflata in competiția de la „Ferma Vedetelor”, Diana Dumitrescu a ajuns la capatul puterilor din cauza de stresului provocat in timpul filmarilor. In fața unei camere, actrița și-a spus ofurile, dupa ce in urma cu o zi a creat multa valva cu imaginile in care a cerut un test de sarcina. Diana Dumitrescu…

- De aproape patru ani, Beyonce de Romaniaiși crește fetița singura. Și asta pentru ca Nicolae Guța iși aduce aminte rar de micuța Anais. Astfel, la ușa artistei și-au facut apariția reprezentanții de la Protecția Romaniei ca sa vada in ce condiții e crescuta fiica vedetei cu celebrul manelist. Mama lui…

- Constantin Dita, actorul care a dat viata celebrului personaj Giani din serialul „Las Fierbinti”, a vorbit in cadrul unui interviu despre problemele de sanatate. El a vorbit și despre ceea ce a dus la apariția maladiei care l-a scos pentru un timp de pe platourile de filmare și, la un moment dat, a…

- Diana Dumitrescu a cerut un test de sarcina la Ferma vedetelor. Actrița, care nu s-a simțit prea bine, l-a rugat pe Nea Rața sa vina cu un test de sarcina, pentru ca are o presimțire. Imediat acesta a spus ca spera sa fie baiat, in cazul in care concurenta este gravida. Diana Dumitrescu se afla alaturi…

- Sora Deliei a primit o mulțime de avertizari, dupa ce a facut publica o filmare in care apare fiica ei. Și asta pentru ca prințesa Jessie are la ochiul stang un hemangiom, care este considerat a fi cea mai frecventa tumoare benigna a copilariei. Contactata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, Oana…

- Majda Aboulumosha este fermierul saptamanii la Ferma vedetelor. Dupa ce au fost la un pas de eliminarea primului concurent și au trecut prin emoțiile primului duel, cei 12 fermierii s-au adunat și au pus osul la treaba pentru a se organiza cat mai bine! Majda este fermierul saptamanii, ales de Diana…

- Ediția de seara trecuta de la „Ferma Vedetelor” a fost una extrem de emoționata. Unii dintre concurenți au plans in timp ce faceau confesiuni, invinși de dorul de casa, dar mai ales de cel pentru cei dragi, pe care i-au lasat in Romania. La un moment dat, Diana Dumitrescu le-a citit colegilor sai scrisoarea…

- Șase perechi de vedete muncesc pe rupte la ferma, in mijlocul munților, dar dorul de casa și tensiunile i-a facut deja pe unii dintre concurenți sa clacheze. Invitata in emisiunea „Vorbește lumea”, Andreea Ibacka a dezvaluit despre ce se intampla in culisele de la „Ferma Vedetelor”, lucruri care nu…

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala un eșec umilitor trait in Romania. Frumoasa moldoveanca și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și ca sa se simta mai romanca, ea și-a dorit sa obțina cetațenie romana. Din nefericire,…

- Doi romani au fost arestați in Germania, fiind acuzați ca au furat și apoi au omorat o capra gestanta de la o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Cei doi au fost surprinși duminica in timp ce fugeau din gradina zoologica Haseheide. Imediat, polșițiștii i-au arestat pe cei doi, sub privirile intrebatoare…

- Judecatorii au dat sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Geanina Terceanu-7 ani de inchisoare, Victor Becali -5 ani si 8 luni de inchisoare. Cristian Borcea a fost achitat de magistrați. Victor Becali se intorce la inchisoare. Victor Becali a primit o condamnare de cinci ani și patru luni de…

- De cand a devenit cunoscuta, Rona Harter, actualmente participanta la reality-show-ul “Ferma vedetelor”, a avut parte și numeroase situații conflictuale, așa cum se vede și acum, la televizor. De exemplu, in anii ’90, s-a spus despre ea ca a fost amanta președintelui Emil Constantinescu. Iata ce declara,…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- Lupta dintre cele doua echipe, Rona Hartner si Daniel Iordachioaie – Diana Dumitrescu si Majda Aboulumosha, a fost plina de suspans, insa nicio o echipa nu si-a pierdut partenerul. Editia de ieri seara a fost plina de emotie si umor, iar noua productie Ferma vedetelor TV, a luat nastere pe prispa casei!

- Ramasa in concurs, chiar si dupa ce a pierdut duelul, actrita spune lucrurilor pe nume. Diana Dumitrescu a avut nenorocul sa participe la duel inca din prima saptamana de sedere la „Ferma Vedetelor”. Ea a trebui sa ii infrunte pe Rona Hartner si pe Daniel Iordachioaie, dar in cele din urma a pierdut.…

- Lacrimi și tensiuni la “Ferma vedetelor”, in ediția de miercuri seara. Rona Hartner a provocat-o pe Diana Dumitrescu la duel și a pierdut. Insa atunci cand a fost nevoita sa iși ia la revedere de la colegi, actrița a avut parte de o surpriza de proporții. Regula concursului ii obliga insa și pe colegii…

- Are aproape 45 de ani, insa reușește sa se mențina la silueta de pe vremea cand devenea celebra cu rolul din filmul Gadjo Dilo. Rona Hartner a slabit 10 kilograme la filmarile pentru Ferma Vedetelor, ajungand de nerecunoscut chiar și pentru cei din familie. Actrița nu a avut niciodata probleme cu greutatea,…

- ”Ferma Vedetelor” a inceput de foarte puțin timp, dar deja au inceput sa apara tensiuni intre vedetele care participa. Prima ținta a criticilor in ferma a fost Rona Hartner, care i-a enervat pe ceilalți concurenți. De altfel, ea a fost și prima vedeta propusa la duel. Rona Hartner, probleme de sanatate…

- Cele 6 perechi de fermieri au intrat in Ferma Vedetelor, locul care ii va gazdui pentru urmatoarea perioada. Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu, Diana Dumitrescu si Majda Aboulumosha si Rona…

- Au inceput deja tensiunile si certurile! La „Ferma vedetelro”, fiecare concurent are o serie de sarcini de indeplinit, insa Rona Hartner a fost acuzata de colegii ei ca nu prea i-a pasat de ce avea de facut. Actrita a fost si prima vedeta propusa la duel.

- Participarea la Ferma Vedetelor nu a insemnat pentru vedete doar multa munca și reintoarcerea la origini, ci și deconectarea de viața cotidiana. Astfel ca, timp de trei luni, concurenții au stat fara telefonul mobil, fara televizor și alte gadget-uri. Dupa aceasta „cura”, la sfarșitul filmarilor, Daniel…

- Cel de-al treilea sezon "Ferma vedetelor" a inceput la PRO TV! In competitie au intrat 6 perechi de vedete care se vor lupta pentru marele premiu de 50 000 de euro: Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu,…

- Rona Hartner este invitata la interviurile Libertatea Live, unde iși dezvaluie secretele. In ultimul timp, vedeta a fost mai tot timpul pe drumuri. Se imparte intre Romania, Paris și Costa de Azur. Ea a fost și la Ferma Vedetelor. In plus, cu atatea proiecte, artista a avut grija sa nu stea prea departe…

- In 2010, Narcisa Suciu renunța la muzica și la viața din Romania pentru a se muta in Finlanda, unde locuia actualul ei soț, Veikko. Chiar daca s-a departat de locurile natale și de prietenii din Romania, artista nu regreta nicio clipa. Nici nu ar avea de ce. Narcisa Suciu este rasfațata permanent de…

- Spre deosebire de mama Simonei, Tania, care a urmarit Australian Open de la fata locului, tatal ei, Stere, a ramas in tara si a suferit din fata televizorului la fiecare partida disputata de fiica ei.

- Ionela Prodan a fost transportata la spital de fiica ei dupa ce i-a spus acesteia ca nu poate respira si o inteapa inima, iar fata ei, Anamaria Prodan, s-a alarmat, pentru ca o stia cu probleme la inima. Ionela Prodan, de urgenta la spital cu probleme cardiace. Medicii au internat-o imediat…

- bac Problemele legate de Bacalaureatul de anul acesta au inceput deja. Mai exact, este vorba despre Sesiunea Speciala a Bacalaureatului, pentru care Ministerul Educației Naționale (MEN) inca nu a publicat calendarul. In metodologia pentru Bacalaureatul din 2018 nu este precizat, in mod specific, daca…

- Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, student la ASE, au acceptat provocarea de a participa la reality-show ul „Ferma vedetelor“ de la Pro TV. 12 celebritați vor fi nevoite sa faca fața traiului de țara, cu tot ce implica acesta, in timp ce nervii le sunt testați in fiecare minut cu diverse probe…

- Președintele Societații Naționale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este ilegal ca CNAS sa nu prelungeasca contractele și cu medicii de familie care nu au semnat actele adiționale, precizand ca protestul se va incheia in curand, dar fara niciun rezultat. „La nivelul…

- Au trecut aproape 11 ani de la moartea marelui artist de muzica de petrecere Gica Petrescu iar muzeul promis in memoria artistului nu va mai fi realizat pana la urma. Locuinta de la bloc a artistului, ramasa in paragina si care urma sa ajunga casa memoriala, a ramas in continuare un loc insalubru si…

- Rona Hartner și Daniel Iordachioaie, primul cuplu de la Ferma vedetelor. Cel de-al treilea sezon Ferma vedetelor va duce 6 cupluri de vedete , in creierii munților, in mijlocul unui peisaj de poveste ce le va deveni casa pentru 3 luni. Rona Hartner și Daniel Iordachioaie formeaza primul cuplul care…