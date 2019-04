Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 08-12 aprilie, Departamentul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, precum și celelalte structuri aflate in coordonarea departamentului vor participa la Vigorous Warrior 19, cel mai mare exercițiu medical multinațional din istoria Alianței Nord-Atlantice,…

- Primaria Municipiului București anunța ca beneficiarii „Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare” vor intra in curand in posesia eco-voucherelor. Primaria Municipiului București va semna in curand contractul cu operatorul economic care…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta participa, in perioada 8 - 12 aprilie, la Vigorous Warrior 19, cel mai mare exercitiu medical multinational din istoria Aliantei Nord-Atlantice. "Co-organizat de Centrul de Excelenta al NATO pentru…

- Primaria Municipiului București va semna in curand contractul cu operatorul economic care a caștigat licitația privind tiparirea eco- voucherelor aferente „Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare", contractul aflandu-se pe circuitul…

- Forumul EUROSFAT invita cetatenii, reprezentanti ai ONG-urilor, media, mediului de afaceri precum si reprezentantii partidelor politice nationale si europene la doua zile de dezbateri. Participarea este gratuita dar se realizeaza pe baza de inregistrare pe pagina evenimentului. …

- "In contextul aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si a 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice, Parlamentul Romaniei reafirma atasamentul fata de principiile, valorile si telurile NATO si sustine ferm o Alianta puternica si consolidarea relatiei transatlantice, indispensabila…

- Ca in fiecare an, elevii Școlii Gimnaziale „Singidava” din Cugir au sarbatorit „Ziua Internaționala a Francofoniei”, printr-o serie de activitați care s-au desfașurat la Centrul de Documente și Informare al instituției de invațamant. Astfel, cei care au facut parte din auditoriu, in special cei mai…

- Primaria Municipiului Bucuresti reaminteste proprietarilor de autovehicule uzate, acceptati in "Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere", ca ultima zi pentru depunerea dosarelor pentru obtinerea eco-voucherelor…