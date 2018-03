Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina si a fost transportat de urgența la spital, acolo unde a fost operat. Daniel Ionașcu a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Acesta s-a ales cu multiple leziuni in…

- Elena Ionescu , primele declarații despre sarcina și despre cununia civila, care a avut loc zilele trecute, intr-un cadru restrans. Artista nu și-a dorit sa vorbeasca despre copil, insa evenimentele din viața ei nu i-au permis sa șina totul secret. Elena ex-Mandinga este insarcinata și s-a cununat civil,…

- Putin a facut primele declarații dupa ce caștigat alegerile din Rusia chiar din primul tur. Dupa ce și-a tot umilit adversarii, Putin a venit in fața alegatorilor sai cu primele declarații lirice. Acesta le-a mulțumit, spunand ca ei fac parte din echipa sa.

- Liviu Varciu si Anda Calin trec astazi prin emotii mari! Fiica lor, Anastasia, este crestinata in aceste momente. Evenimentul are loc intr-o biserica din Bucuresti, aleasa de cei doi proaspeti parinti.

- Ionela Prodan a ajuns din nou la spital. Cunoscuta artista are nevoie sa faca analize o data la doua luni, motiv pentru care astazi a mers insotita de fiica ei la o clinica din Bucuresti. Nu este vorba de nicio problema de sanatate.

- Accident teribil vineri dimineața in Braila. Doua persoane și-au pierdut viața, loviți de tren la o trecere de cale ferata. Primele indicii arata ca șoferul nu a oprit la semnalele luminoase și acustice.

- Marian Lazar, viceprimarul comunei Posta Calnau, a fost implicat intr-un accident rutier pe Bulevardul Unirii, la intersectie cu strada Transilvaniei. Potrivit primelor cercetari, soferul unei Dacii care circula dinspre Catedrala Sfantul Sava, a fortat semaforul si a incercat sa vireze la stanga spre…

- Trei raniti dupa ce o masina a intrat sub un TIR in apropiere de Huedin Un grav accident de circulatie a avut loc, marti dimineata, pe DN1 la iesirea din localitatea Poeni catre Huedin. Conform utilizatorilor grupului de Facebook Info Trafic judetul Cluj, "soferul unui autoturism nu a adaptat…

- Laurette, primele declarații despre grecul alaturi de care a fost surprinsa. Mulatra marturisește ca este inca o femeie casatorita și merge regulat la soțul ei, care se afla in arest. Dupa ce au aparut zvonuri, cum ca mulatra are deja o relație cu un alt barbat, Laurette a ținut sa puna punct speculațiilor.…

- Ana Baniciu, primele declarații dupa ce s-a spus ca se afla in tatonari cu Smiley. Artista a ținut sa precizeze ca sunt multe lucruri neadevarate, dintre cele care au aparut in presa. Mai mult, aceasta a vorbit și despre operațiile estetice. „Mie imi place forte mult corpul meu si sunt foarte mandra…

- Jucatorul echipei Hamburger SV, Vasilije Janjicic, in varsta de 19 ani, a fost implicat intr-un accident rutier in noaptea de miercuri spre joi, informeaza L'Equipe. Internationalul elvetian under-20 era in stare de ebrietate si nu avea permisul de conducere la el. "I-am spus clar…

- "Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream baieței. Poate nu ma opresc la doi. Vedem cum decurg lucrurile. Elena e fericita, isi dorea de foarte mult timp. Vestea e una de bun augur. Am primit vestea acum patru zile. E prea devreme sa te gandesti la nume. Eu imi asum tot", a declarat Adrian…

- Ai de unde alege. Sunt peste 200 de declaratii de dragoste! Nu am nimic sa-ti spun decat ca te iubesc. Si mi-e teama ca vei crede despre mine ca sunt plictisitor. *** Sunt tot al tau si simt ca toata lumea e a mea. N-as putea fi fericit daca n-as avea iubirea ta. *** …

- Un roman și-a pierdut viața intr-un spitl din Napoli. Barbatul de 30 de ani, Liviu Apostol, lucra in Italia și a fost implicat intr-un accident foarte grav in orașul Poggiomarino. Barbatul a fost gasit de ambulanța intins pe carosabil cu rani deosebit de grave, aproape de un scooter…

- Brigitte Nastase a divorțat de ziua ei! Soția marelui tenismen a introdus cererea la judecatorie chiar ieri. Saptamana trecuta, Ilie Nastase a intrat fara știrea soției sale in apartamentul pe care ea il deține in zona de Nord a Bucureștiului. Brigitte susține ca Nastase i-ar fi sustras acte importante…

- Depistat cu droguri pe Calea Floresti Jandarmii au depistat, pe Calea Floresti, un tanar ce avea asupra lui droguri. Luni, 5 februarie, în jurul orei 21.00, un echipaj de jandarmerie care se afla în misiune de asigurare a ordinii si sigurantei publice, în municipiul Cluj-Napoca,…

- Antun Palici a ajuns in urma cu scurt timp in Romania și urmeaza sa mearga la sediul clublui de la RIN pentru a stabili ultimele detalii contractuale ale ințelegerii cu Dinamo. "Trebuie sa jucam cat mai bine ca sa intram in play-off. Toata lumea e fericita de noile transferuri, echipa e mult mai puternica.Merg…

- Adelina Pestrițu a dat vestea cea mare intr-o zi de sarbatoare. De ziua ei, vedeta a anunțat ca traiește o extraordinara poveștea de dragoste alaturi de iubitul ei, Virgil, și ca a primit cel mai prețios dar: vor avea un copil.

- In familia Marei Banica e sarbatoare astazi. Jurnalista isi sarbatoreste mama si i-a facut o urare cu totul si cu totul speciala. Vedeta a asternut pe o retea de socializare cateva randuri pentru cea care i-a dat viata, iar mesajul ei i-a emotionat pe internauti. Cea care a avut lacrimi in ochi cand…

- NEWS ALERT Accident in centrul Clujului. O masina a intrat intr-un autobuz FOTO Un autobuz CTP si o masina au fost implicate, in urma cu putin timp, intr-un accident de strada Memorandumului din centrul Clujului. Conform unor martori, soferul masinii a încercat sa evite un alt autovehicul…

- Accident teribil in județul Argeș. Șoferul unei basculante a fost ranit și a ramas blocat in cabina vehiculului dupa ce acesta a acroșat o poarta din beton care s-a prabușit peste cabina. Un alt barbat aflat in camion a scapat ca prin minune fara leziuni grave. Imagini de coșmar in localitatea Malu…

- Doi dintre cei patru vicepremieri propusi de PSD au fost printre primii social-democrati care au parasit sediul partidului dupa sedinta. Daca Ana Birchall le-a marturisit jurnalistilor ca este onorata, Viorel Stefan e convins ca experienta ca ministru al Finantelor il va...

- Mirela Vaida, fosta prezentatoarea a reality show-urilor „Mireasa pentru Fiul meu”, „2K1” și inlocuitoarea Simonei Gherghe pentru o perioada la „Acces Direct”, va prezenta o noua emisiune la Antena 1. Dupa ce o lunga perioada de timp au aparut mai multe ipoteze despre proiectele de televiziune in care…

- Germana Angelique Kerber a declarat, joi, ca a facut tot ce a putut pentru a fructifica una dintre cele doua mingi de meci avute in meciul cu Simona Halep, din semifinalele AusOpen, dar romanca a jucat prea bine si astfel le-a ratat.

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, s-a calificat, in premiera, in finala turneului Australian Open. In semifinale, campioana noastra a trecut de Angelique Kerber (29 de ani), pozitia a 16-a in ierarhia mondiala, scor 6-3, 4-6, 9-7.

- Andreea Balan s-a intors din vacanta petrecuta in croaziera cu sotul ei, George Burcea. Cantareata a vorbit despre cel de-al doilea copil si despre cum a reusit sa stea departe de fiica ei, Ella.

- Anamaria Prodan Reghecampf a trecut printr-o situatie alarmanta marti, atunci cand a ajuns de urgenta la spital cu mama ei. Ionelei Prodan i s-a facut rau si a avut nevoie de interventia medicilor pentru a fi stabilizata.

- Jandarmul care a fost filmat in timp ce lovea un protestatar in Capitala se numește Raducu Serban și are 33 de ani. El a susținut ca a procedat astfel deoarece cordonul de jandarmi era spart, iar ei primisera ordin ca acest lucru sa nu se intample.

- Actrita australiana Ruby Rose si-a alarmat fanii dupa ce a publicat o poza in care apare in scaun cu rotile. Mesajul postat alaturi de fotografie este destul de vag, iar admiratorii ei s-au gandit la ce este mai rau.

- Un barbat iși va petrece urmatoarea perioada la Gherla, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Miercuri, 17 ianuarie, in jurul orei 7, polițiștii de la Sectia 3 Politie Rurala Baciu au depistat un barbat de 31 de ani, cu domiciliul in Sanpaul. Pe numele lui era emis un mandat de executare…

- Revenire spectaculoasa! Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu.”IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi…

- Accident mortal langa Dej. S-a oprit intr-un cap de pod Un accident de circulație, soldat cu doua victime și o persoana decedata, s-a produs pe DJ108B, intre Dej și Bobalna, la ieșire din localitatea Razbuneni. Conform primelor informații, conducatorul unui autoturism marca Ford, înmatriculat…

- Dupa sedinta conducerii PSD-ului si decizia premierului Tudose de a demisiona din functia de sef al Guvernului, demisie pe care ar urma sa o prezinte personal la Cotroceni, presedintele va iesi in fata presei. Klaus Iohannis va face declaratii peste aproximativ o ora, adica la 12.30, din cate s-a anuntat…

- Liviu Dragnea face luni seara primele declarații dupa demisia lui Mihai Tudose, premierul ramanand dupa ședința CEx fara sprijin politic. Așadar, liderul PSD va face, in scurt timp, declarații de la sediul PSD.

- Cinci oameni au fost raniti, duminica, in urma coliziunii intre doua autoturisme, in satul Saliștioara, din comuna Valișoara a județului Hunedoara. Primele verificari au aratat ca evenimentul rutier ar fi fost produs de un tanar de 32 de ani, din localitate, care a scapat de sub control masina…

- Prima ninsoare face victime in judetul Constanta. Un autoturism BMW seria 6 a fost serios avariat astazi dupa ce, din cauza carosabilului umed soferul a pierdut controlul volanului si a intrat in parapet. In urma impactului destul de violent autoturismul a fost avariat in partea din fata si a fost nevoie…

- Scandalul politistului pedofil, Eugen Stan, a oripilat o tara intreaga. Acesta a agresat doi copii intr-un lift, la inceputul acestui an. Dupa ce a fost capturat, mai multe fapte extrem de grave au iesit la iveala. Pedofilul a comis o serie intreaga de infractiuni, timp de 8 ani de zile.Citește…

- Indragita prezentatoare Simona Gherghe a revenit la emisiunea “Acces Direct”, dupa o pauza de noua luni. Chiar daca s-a dezlipit cu greu de fetița sa, Ana Georgia, prezentatoarea abia aștepta intalnirea cu telespectatorii care o admira atat de mult.

- Un barbat din Republica Moldova a fost implicat intr-un accident rutier in dimineata zilei de luni, 8 ianuarie, la Iasi. Acesta ar fi pierdut controlul volanului, iar masina a derapat intr-un copac.

- Kamara si sotia lui, Oana, sunt gata sa-si spuna „adio!”. Cei doi sunt in pragul divortului si se pare ca nu prea mai e rost de impacare. Artistul nu a vrut sa vorbeasca despre acest subiect, desi apropiatii spun ca regreta ca s-a ajuns la acest impas.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, a avut loc un accident rutier pe sensul de mers Vatra Dornei Campulung Moldovenesc, in care a fost implicat un microbuz de transport persoane.Soferul acestuia a pierdut…