- In urma cu scurt timp, „medicul cu 8 clase”, italianul Matteo Politi a ajuns la secția 4 a poliției din Capitala. Dupa el a adus un „arsenal” de obiecte de lux, mai exact, medicul importor s-a prezentat la audieri cu un troller extrem de valoros și cu o geanta pe masura.

- Falsul medic italian, care a reusit sa pacaleasca autoritatile si a efectuat interventii estetice la patru clinici private din Bucuresti, a devenit subiect de glume si ironii la adresa societatii romanesti si a conducatorilor.

- Apar noi informații despre „medicul cu 8 clase”, care opera fara sa fi avut macar liceul. Valet in Italia și chirurg in Romania, avea un comportament, in sala de operație, care a starnit suspiciuni intre asistente.

- Cazul care a revoltat o țara – sau chiar o lume – intreaga merge mai departe. „Medicul cu 8 clase”, care a profesat la marile spitale din Romania fara macar sa aiba liceul, a intrat in defensiva.

- Matteo Politi, italianul cu 8 clase care s-a dat medic de lux a oferit prima reacție, dupa ce s-a aflat totul despre viața sa. In exclusivitate pentru www.spynews.ro, „medicul cu 8 clase” a povestit ca funcționa „normal” și ca a dat bani grei pentru ca toate documentele sa-i fie recunoscute.

- Matthew Mode, sau Matteo Politi, pe numele sau real, este barbatul care a provocat valuri de controverse, dupa ce s-a aflat ca realiza operații estetice, chiar daca avea doar opt clase absolvite și lucrase ca parcagiu.

- Barbatul cu opt clase care a operat pacienți la patru clinici private din Romania, sub numele de Matthew Mode, fara sa aiba studii medicale, a fost dat in vileag de nimeni alta decat chirurgul estetician Adina Alberts.

