Daniel Florea nu isi aduce aminte cifrele

Stiri pe aceeasi tema

- Un protest inedit este anuntat sa aiba loc sambata, in fata Salii Palatului din Bucuresti, unde se va desfasura Congresul Extraordinar al PSD. Manifestantii ar urma sa ii astepte pe social-democrati la intrarea in institutie cu pancarte pe care vor fi scrise promisiunile neindeplinite ale PSD din…

- Cancerul de san ramane cea mai frecventa forma de cancer la femei in Europa, afectand 1 din 8 femei. De aceea, 5 organizatii care lupta impotriva cancerului mamar din Belgia, Italia, Grecia, Romania si Bosnia si Hertegovina isi unesc fortele, lansand astazi, in Parlamentul European, organizatia neguvernamentala…

- Cel mai lung lant de mucenici vazut vreodata ! Peste 20.000 de mucenici moldovenesti si peste 5000 de portii de mucenici muntenesti fierti intr-un ceaun urias va asteapta weekend-ul acesta, in PARCUL NATIONAL din sect. 2 Bucuresti! Va asteptam incepand de Joi, 08 Martie, pana Duminica 11 Martie, sa…

- CSM București vrea sa se revanșeze pentru infrangerea dureroasa suferita saptamana trecuta pe terenul lui Gyor, 24-28. "Tigroaicele" joaca azi, de la ora 15:45, cu Midtjylland, in penultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la…

- Primul meci de box din Romania dintre persoane aflate in scaun cu rotile a avut loc azi. Poveștile cutremuratoare ale celor care au urcat in ring pentru o idee nobila. Prima lupta pugilistica dintre doi oameni imobilizați in scaune cu rotile a avut loc in sala „Marian Cocoș”, din București și i-a pus…

- Fostul premier Victor Ponta comenteaza vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene la Bucuresti, Frans Timmermans, afirmand ca acesta a venit „sa il vada pe viu pe Dragnea“ si pe „tigrii care rup televizorele in prime-time si lupta cu Kovesi si statul paralel“ si a gasit „niste pisici plouate“ care…

- De la inceputul lunii martie, magazinul Ikea din București lanseaza o colecție limitata ”Omedelbar”, creata in colaborare cu unul dintre cei mai cunoscuți stiliști și designeri de costume din lume: Bea Akerlund, care a lucrat cu Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Rihanna și multe alte vedete.

- Chiar daca se apropie luna lui Martisor, iarna pare mai decisa ca oricand sa-si arate coltii. Meteorologii au prelungit valabilitatea avertizarilor de vreme rea, pana vineri seara. Si au emis o prognoza speciala si pentru Bucuresti. Astfel ca, locuitorii Capitalei afla din timp la ce sa se astepte din…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a declarat, pentru Calea Europeana, faptul ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.”Voi fi informat joi despre asta. Ma…

- Primarul Capitalei a anuntat, in urma cu doar cateva clipe, ca scolile din Bucuresti raman inchise toata saptamana, pe fondul avertizarilor meteo. Gabriela Firea a precizat, inainte de a transmite ce s-a hotarat in privinta suspendarii cursurilor in Capitala, in afara zilelor de luni si marti, ca s-a…

- Andrei Ionescu, fosta mare speranța a fotbalului romanesc, evolueaza incepand cu vara anului trecut in India, la Aizawl FC, unde a devenit primul marcator al unei echipe indiene in Liga Campionilor Asiei. Recent, mijlocașul ajuns la 29 de ani a acordat un interviu site-ului AFAN in care a radiografiat…

- FCSB a ratat calificarea in optimile Ligii Europa, dupa ce a fost invinsa, joi, cu scorul de 5-1, de Lazio, in mansa retur a 16-imilor competitiei. In tur, elevii lui Dica castigasera cu 1-0. Fostul presedinte LPF, Dumitru Dragomir, a vorbit in termeni duri despre jocul trupei ros-albastre.…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, ca a cerut Guvernului de la Bucuresti sa continue consolidarea statului de drept si lupta anticoruptie. "Am cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze…

- Victor Ponta și aliații lui au primit marți o veste buna, dupa aproape un an de așteptare. Platforma inițiata de fostul premier, impreuna cu Sorin Cimpeanu, fost premier interimar dupa caderea cabinetului Ponta IV, și cu Daniel Constantin, fost ministrul al Agriculturii, a primit personalitate juridica.

- La competiția de dezbateri academice Pache Open 2018 din București, George Mesaroș, un tanar student determinat, Manager Relații Externe și coordonatorul clubului de dezbateri in The Da Vinci System, a

- UPDATE Incendiul a fost stins. Pompierii au detașat 6 autospeciale la fața locului.O explozie, urmata de incendiu, a avut loc la un spațiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitala. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost…

- Sa ne amintim de scoala. Judetul Prahova (cred ca) este cel mai dezvoltat din tara. Se intinde de la jumatatea distantei Bucuresti – Ploiesti pana spre Predeal, e prevazut cu o retea bogata de sosele, fiind strabatut de la sud la nord – vest de DN1, are dealuri, munti, industrie, supermarketuri, orase…

- Iti place Casinoul? Ti-ai dorit vreodata sa castigi indiferent daca ai noroc sau nu? Casinoul Casa Pariurilor are o surpriza imensa pentru tine! Am adus „ACASA” cele mai populare 25 de sloturi si vrem sa sarbatorim acest moment printr-o promotie cum nu a mai existat. Indiferent daca…

- Begu a reusit un nou rezultat bun, la Cluj, gratie victoriei pe care a reusit-o duminica Romania calificandu-se la barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala la Fed Cup. Irina a depasit-o pe Katherine Sebov, cea care a inlocuit-o pe Carol Zhao, in echipa Canadei. Infruntarea care a adus cel de-al treilea…

- Handbaliștii alb-violeți vor pierde probabil poziția de lider la finele etapei a 18-a. SCM Politehnica a fost invinsa pe teren propriu de puternica CSM București, scor 26-29 (11-16). Incurajați de galerie și de un public mai numeros ca de obicei handbaliștii alb-violeți s-au apropiat la doua goluri…

- Așa cum a anunțat ieri Ioan Munteanu (vezi aici ), astazi, 8 februarie, plenul Consiliului Județean s-a intrunit intr-o extraordinara ca sa desemneze cine va prelua atribuțiile președintelui CJ, data fiind suspendarea lui Ionel Arsene. La fel de previzibil, cei de la PSD-ALDE, care au convocat ședința,…

- Ati auzit voi de un anumit individ pe nume Peter Szijjarto? Da, el este ministrul de Externe al Ungariei si acelasi individ care a interzis oficialilor maghiari sa participe la orice fel de festivitati privind Centenarul Marii Uniri. Un „prieten” declarat al romanilor de pretutindeni… Domnul Szijjarto…

- Reprezentantii Primariei Sectorului 1 au anuntat urmatoarele aspecte: “Luni, 05 februarie 2018, a inceput procesul intentat de Primaria Sectorului 1 Agentiei pentru Protectia Mediului a Municipiului Bucuresti pentru blocarea procesului de autorizare a Gropii Iridex. In ciuda numeroaselor proteste ale…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Ministrul Apararii Mihai Fifor i-a transmis miercuri ambasadorului Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, interesul partii romane pentru infiintarea unui Centru national de psihologie operationala si o viitoare colaborare romano-canadiana pe acest subiect. Potrivit unui comunicat al MApN, un subiect…

- La 18 ani, ai toata viața in fața: inveti, iubesti, calatoresti și...visezi. Insa Gheorghe Corei, la 18 ani, se lupta cu o boala perfida: cancerul. Dar nu e singur in aceasta lupta: are alaturi de el oameni care au invațat lecția generozitații.

- Pana sa ajunga sa participe la sedinta decisiva a conducerii social-democrate, cea in care se va definitiva structura viitorului Guvern, cel condus de Viorica Dancila, sefa Organizatiei PSD Bucuresti a anuntat pe cine anume sustine filiala in fruntea careia se afla in aceasta cursa interna pentru noul Executiv.…

- La 15 ani de la difuzarea emisiunii "Big Brother", Ernest se numara printre prezentatorii de top care apar pe sticla. Pe langa frumoasa cariera in televiziune, Ernest Francisc Takacs, asa cum apare in buletin, are o familie minunata. Leon, fiul prezentatorului TV, intoarce toate privirile atunci cand…

- "Cat timp exista asemenea cetateni, dispusi sa infrunte frigul, zapada, noroaiele, sa-si sacrifice confortul personal pentru a lupta pentru viitorul lor si al generatiilor care vin, Romania are un viitor", scrie senatorul USR Mihai Gotiu pe pagina sa de Facebook , adaugand ca "Va multumesc tuturor celor…

- Handbaliștii de la CSM București au plecat in cantonament cu un singur gand: sa faca o pregatire cat mai buna pentru a putea ataca titlul in a doua parte a sezonului in ”Liga Zimbrilor”. ”Tigrii” au ambiții mari pentru 2018. Aflați in acest moment pe locul șase, la doar patru puncte in spatele echipelor…

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, organizeaza o deplasare cu autocarul de la Cluj-Napoca pentru mitingul care va avea loc sambata in Capitala, el facand acest anunt pe Facebook - "Haideti cu noi pe 20 ianuarie la Bucuresti, la miting". Fostul senator spune ca este apelul unui cetatean care crede…

- An 2017 de succes pentru Daimler Trucks: vanzarile au crescut semnificativ fața de 2016, volumul total estimat fiind de 465.000 unitați • Livrarile realizate de Daimler Trucks in primele 11 luni ale anului 2017, in creștere cu 12% fața de perioada similara din 2016 • Daimler și-a mentinut cu succes…

- O actiune a Politiei Capitalei vizeaza un dosar in care oamenii legii au suspiciuni privind posibile fapte de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor. In acest sens, se fac 18 perchezitii in Bucuresti si cinci judete – Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova. Ulterior, se va trece la audieri. Nu mai…

- "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea. Am salutat toate gesturile presedintelui prin care comunica faptul ca doreste sa lupte pentru un stat de drept, in care politica sa nu devina un…

- Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila ca premier a fost criticata de Comunitatea Coruptia Ucide, care spune ca seful statului a facut un ” gest inacceptabil de complicitate cu PSD” prin aceasta numire. “Lupta noastra ramane aceeasi. Miza noastra ramane aceeasi. Ne vedem…

- La implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului național Mihai Eminescu, luni, 15 ianuarie 2018, va fi oficiata o slujba de pomenire la Cimitirul Bellu din Bucuresti.Incepand de la orele 08.00, in capela Cimitirului Bellu va fi oficiata Sfanta Liturghie de un sobor de preoti care slujesc…

- La aproape doua ore de cand ajunsese la Parchetul General, pentru a da declaratii in ancheta privind microfonul pe care a anuntat ca l-a gasit in locuinta pe care a inchiriat-o, in Bucuresti, ministrul de Interne a parasit sediul PICCJ, cu cateva minute inainte de ora 12 si jumatate. Daca la sosire…

- Cea mai de notorietate poveste de dragoste pe care a trait-o Dani Oțil este cea cu Mihaela Radulescu, insa marea lui dragoste și prima a fost o tanara pe nume Oana. De-a lungul timpului, relația dintre prezentatorul de televiziune Dani Oțil și vedeta Mihaela Radulescu a facut sa curga multa cerneala.…

- Fostul sef al Guvernului, actualmente edil al Clujului, se afla la momentul de fata in CApitala, mai exact la sediul din Bucuresti al DIICOT-ului. Emil Boc a ajuns in aceasta dimineata in fata procurorilor Directiei de Investigare a Criminalitatii Organizate pentru a da declaratii, in calitate de martor,…

- Peste 10.300 de imbolnaviri cu rujeola s-au inregistrat, in Romania, de la inceputul epidemiei, in ultima saptamana raportata fiind 28 de noi cazuri raportate in 7 judete si in municipiul Bucuresti astfel:PRAHOVA – 6, BRAILA – 5, MUN. BUCURESTI – 5, CALARASI – 4, CONSTANTA – 3, IALOMITA – 3, DAMBOVITA…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- In cativa ani este posibil sa calatorim de la Bucuresti la Baia Mare cu 500 de km la ora in doar 30 de minute. Acest lucru va fi posibil si datorita lui Denis Tudor, un roman de numai 23 de ani care studiaza in Elvetia. La un moment dat, miliardarul Elon Musks-a trezit blocat in […] Elon Musk a ales…

- O mare de oameni pe peroanele garii din Pitesti. A fost felul in care locuitorii orasului au ales sa marcheze ultimul drum in trenul regal al Majestatii Sale defuncte. La fel cum s-a intamplat, practic, pe parcursul zilei, si in Bucuresti, unde locuitorii Capitalei au iesit cu miile in strada, in principalele…

- Femeia considerata a fi suspecta in cazul situatiei reclamate politistilor in aceasta dimineata, in jurul orei 10, a fost identificata si dusa la audieri. Este vorba despre o persoana in varsta de 57 de ani, din Bucuresti, din cate a anuntat, in urma cu scurta vreme, purtatorul de cuvant al Politiei…

- Ministrul adjunct de externe al Turciei, Ahmet Yildiz, va fi prezent in Bucuresti, sambata, pentru a aduce un ultim omagiu regelui Mihai I al Romaniei. Potrivit unui comunicat al Ambasadei T...

- Imaginile au fost publicate de National Geographic ca un avertisment zguduitor pentru intreaga omenire asupra efectelor incalzirii globale. In videoclip se poate vedea un urs polar, extrem de slab, care lupta pana in ultimele clipe pentru supraviețuire. Abia mergand, probabil suferind de atrofie…