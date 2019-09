Iata polemica celor doi politicieni, de la Realitatea TV:

Eugen Tomac: Liberalii pro-PSD au cam plecat.

Daniel Fenechiu: Liberali pro-PSD nu exista, d-le Tomac! Eu pot sa va spun PMP-iști pro-PSD! Vreți sa va enumar de la Camera? Puțin respect fața de PNL! Eu nu vorbesc de PMP!

Eugen Tomac: Domnu` Fenechiu, pot sa-mi spun gandul pana la capat, ca m-ați oprit fix in momentul nepotrivit? Au plecat cu Tariceanu, asta am vrut sa pun in evidența.

Daniel Fenechiu: Aia sunt liberali pro-PSD?

Eugen Tomac: Da.

Daniel Fenechiu: Definiți aceste lucruri,…