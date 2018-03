Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie sustine ca fostul deputat Sebastian Ghita isi dorea sa ajunga premier, precizand ca Victor Ponta l-ar fi numit in functie in defavoarea lui George Maior, intentionand ca la sefia SRI sa il numeasca pe Gabriel Oprea, daca Ponta ar fi ajuns presedinte.

- Romania are cea mai ridicata rata a persoanelor angajate aflate in risc de saracie din UE, cu un procent de 18,9%. Statul roman este urmat de Grecia, cu 14,1% rata de risc, Spania, cu 13,1%, si Luxemburg, cu 12%, potrivit unei statistici Eurostat, citata de Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat, intr-un interviu MEDIAFAX, ca fostul premier Victor Ponta a fost creatia lui Ioan Rus si George Maior, sustinand ca "tintele", in special cele din media, erau stabilite intr-un comitet constituit de Victor Ponta, in care erau SRI, DNA si Guvernul."Ponta…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, crede ca Liviu Dragnea este cel care spune adevarul cu privire la modul in care Ponta a facut guvernul, influentat de seful SRI de atunci, George Maior. „Toata lumea stia ca atunci can...

- Horia Nasra, fost membru in comisia de control a SRI, a spus ca Victor Ponta si-a vazut doar propriul interes si a facut tot ce a putut sa anihileze liderii PSD din teritoriu.„Din tot ce s-a discutat in spatiul public in ultimul an, declaratiile lui Vanghelie vin ca o completare la un tablou…

- "L-am auzit si eu pe domnul Dragnea. N-am inteles de ce de abia acum a spus, dar este inspaimantator daca este asa. Totusi in tara asta normalitatea inseamna sa respectam legile asa cum si le respecta oricine. (...) Mi-e greu sa explic acest lucru pentru ca normal este, ca atunci cand se intampla…

- "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul Ponta.In ceea ce priveste acuzatiile aduse de Victor Ponta, el a afirmat: "Ii las sa se afunde si mai mult". Citeste si: Victor…

- Victor Ponta lanseaza un nou atac la șeful PSD dupa ce Liviu Dragnea, intr-o emisiune, a spus ca Ponta a facut numiri in funcții la comanda SRI și a președintelui Traian Basescu. Victor Ponta il face “mincinos” pe Liviu Dragnea și ii cere sa precizeze cu nume și prenume miniștrii pe care i-ar fi numit…

- In ultima perioada Liviu Dragnea a intrat in conflict cu mai multi oameni importanti din PSD si nu numai. Acesta se dueleaza de foarte mult timp cu Victor Ponta, cei doi fiind in trecut de aceiasi parte a baricadei. Dupa ce actualul presedinte al PSD a anuntat ca Basescu si Ponta au stabilit pe cine…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- Statul pararel facea guverne, a susținut Liviu Dragnea, marți seara, la Antena 3. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam…

- Judecatorul Florin Purigiu de la Curtea de Apel Bucuresti a facut o cerere de abtinere de la solutionarea apelului in cazul fostului locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir, judecat pentru mai multe fapte de coruptie. Cererea a fost acceptata, scrie ziare.com. Magistratul a facut aceasta cerere…

- Cantareața Irina Loghin, in varsta de 79 de ani, va fi soacra mica in 2018. Fiica ei, Irinuca Cernea, se casatorește la 40 de ani. Atat artista, cat și soțul ei, Ion Cernea, sunt in culmea fericirii. Singura lor fiica, Irinuca, pe care mama o alinta Iris, este in toi cu pregatirile pentru nunta. Va…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu afirma ca pana joi se va decide daca va candida la una din functiile de conducere din partid, la congresul de la sfarsitul saptamanii. "Stiti foarte bine regula in partid - aici supunem la vot, vorbim intre noi, decizia finala se ia prin…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a vorbit pentru un post de televiziune despre relatiile dintre SRI si institutia pe care a condus-o si a spus ca avea o relatie personala cu seful SRI, uneori discutiile avand loc intr-un cadru informal, la un trabuc si un pahar de whisky. „Intotdeana discutiile aveau…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a efectuat o vizita in Romania, in cursul saptamanii trecute. Deputatul PSD, Liviu Pleoșoianu, susține ca oficialul european a incalcat Codul de conduita al Comisiei Europene in timpul vizitei in Romania și a anunțat ca va depune sesizare…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, ca ministrul Tudorel Toader, nu a respectat regulamentul CSM la procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si se intreaba daca Executivul poate sa se erijeze in acelasi timp "in…

- Regulile pentru firmele cu angajați care lucreaza de acasa. Societațile, care angajeaza, de exemplu, IT-iști, sau alți specialiști care lucreaza de la distanța, vor avea de respectat o serie de reguli privind activitatea de telemunca, un concept introdus printr-o noua lege adoptata miercuri de Parlament.…

- Cu toate ca privind afara ne putem intreba "cine a arestat primavara ", cu prilejul sarbatorii traditionale a Martisorului, peste 700 de doamne si domnisoare au fost "surprinse in flagrant" de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie cu flori, felicitari si zambete. La punerea in valoare a eternului…

- Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit miercuri seara, la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de integritate și cine erau invitații pe spranceana de la chermezele fostului șef al SRI. Reamintim ca, in Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent,…

- Presedintele Comisie parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior, ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Fostul director SRI a declarat, marti, ca serviciul l-a sesizat pe presedintele Traian Basescu in privinta Alinei Bica, de faptul ca existau niste informatii la nivelul serviciului ar trebui sa respinga propunerea acesteia la conducerea DIICOT, a relalat Claudiu Manda, seful comisiei SRI.

- Proiectul USR pentru eliminarea pensiilor speciale, respins in Comisia pentru Munca Comisia pentru munca, familie si protectie sociala din Senat a dat, marti, un raport de respingere propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, initiata de parlamentarii USR. Potrivit expunerii de…

- Comisia parlamentara de control a activitații SRI il audiaza marți pe George Maior, fostul director al serviciului secret din perioada 2006-2015, pe tema acuzațiilor de implicare a SRI in justiție, politica și mass-media

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii si actual ambasador in SUA, George Maior, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce la inceputul lunii a avut o intalnire cu seful comisiei, Claudiu Manda, in cadrul careia, departe de presa, a stabilit detaliile privind procedura audierii.…

- "Trebuie sa incercam sa reglam nedreptațile din sistemul de pensii. Marturisesc ca avem trei modele de legi ale pensiilor. Avem o varianta, insa in acest moment avem dificultați din punct de vedere tehnic. Sunt 5.1 milioane de pensionari și avem 1200 de oameni care lucreaza in acest domeniu și care…

- Parinții lui Zvi Yehezkeli au emigrat din Irak in Israel. Jurnalistul israelian stapanește foarte bine limba araba și obiceiurile musulmane, iar practica lui nu urmarește sa ii confirme credințele proprii, ci sa gaseasca povestea. Cu aceste lucruri in minte, ce alt candidat mai bun sa mearga „sub acoperire”…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- FII OM PENTRU OAMENI: Un grup de 11 voluntari, studenți ai Școlii Internaționale Frankfurt Rhein-Main, se afla saptamana aceasta pe șantierul Habitat for Humanity din Mediaș. Cei 11 voluntari au sosit in Romania in urma cu o saptamana și deja s-au implicat in lucrarile de reabilitare a cladirii care…

- Critici dure vin dispre Bruxelles, dupa ce premierul a facut scut in fata lui Darius Valcov, dupa ce acesta a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru coruptie. Europarlamentarul Siegrfied Muresan trage un semnal de alarma si sustine ca sefa Executivului nu va mai fi luata in…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- Doi romani au fost arestați in Marea Britanie fiind acuzați ca practicau sclavia. Potrivit autoritaților britanice cei doi aduceau romani la munca pe care ii obligau sa lucreze in condiții inumane intr-o ferma de salata, scrie Cambridge News. Cei doi romani, un barbat in varsta de 30 de ani și partenera…

- Un tanar din Alba a cumparat droguri cu Bitcoin, insa dorința sa de a deveni traficant a fost sortita eșecului. In loc de cocaina, barbatul de 21 ani a primit doar un praf alb inofensiv. Nici recolta de canabis nu i s-a dezvoltat, dupa ce mama acestuia a turnat apa fierbinte peste plante. A fost prins,…

- Claudiu Manda, presedintele Comisiei SRI, a anuntat, la Parlament, ca în urma discutiei pe care a avut-o cu George Maior, au stabilit ca acesta sa vina pe 27 februarie, la audieri, în comisie.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a postat joi, 1 februarie, noi imagini cu lucrarile executate pe autostrada Sebeș-Turda, lotul 4. Așa dupa cum se poate observa in fotografii, se executa lucrari pentru realizarea șanțurilor, se monteaza parapeți și se amenajeaza…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, miercuri, ca George Maior, Florian Coldea si generalul SRI Dumitru Dumbrava sunt câtiva dintre „capii Sistemului paralel de putere” si a afirmat ca procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, minte, devenind „un…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani.…

- Presedintele Senatului a declarat, marti, prezent la conferinta Platformei 3.0 a fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, ca modificarea legilor justitiei a fost distorisionata cu rea-credinta, precizand ca Romania este sub asaltul statului paralel care se simte din ce in ce mai puternic si in strainatate.

- Tensiunea ridicata va reveni la normal, vor disparea constipația, durerile de stomac și ale vezicii urinare, incontinența urinara și intestinala, daca veți bea infuzie de marar. Pentru a o prepara, turnați jumatate de litru de apa clocotita peste o lingura cu virf de semințe de marar. Acoperiți ceainicul…

- Ofițerii de poliție, insoțiți de procurori și membri ai unitații speciale de intervenție din Constanța, au descins miercuri dimineața la casele indivizilor suspectați ca ar face parte din gruparea de hoți . In urma operațiunii, opt persoane au fost reținute, potrivit Pro TV.

- Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Misu Negritoiu, va indeplini functia de consultant senior in cadrul companiei de consultanta si audit Ernst & Young (EY )Romania, a anuntat marti compania, potrivit news.ro.”Misu Negritoiu se alatura EY Romania in calitate…

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene.

- ”Probabil ca o persoana care tot timpul a incomodat nu strica sa fie acolo, cine știe, poate face o greșeala.” a comentat Eugen Teodorovici, la Antena 3, cu privire la mandatul SRI de supraveghere pe numele sau. El amintește ca a aparut foarte des in ziarele de cancan cu imagini din viața…

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) acuza Primaria Capitalei ca a lasat sute de copii cu dizabilitati fara stimulentul de 1.000 de lei pe motiv ca parintii acestora figureaza cu datorii intre 1 si 3 lei. Stimulentul a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului…

- Sezonul acesta, sarbatorile de iarna aduc cu ele un total de 8 zile libere legale pentru persoanele care lucreaza conform unui program de luni pana vineri. Atat liberele pentru Craciun cat și cele pentru Revelion pica luni și marți. Legate de weekend, romanii vor avea doua mini-vacanțe de cate patru…