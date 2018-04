Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul CCR Daniel Morar, fost procuror sef al DNA, a iesit la rampa dupa desecretizarea protocolului SRI-PICCJ si a denuntat ilegalitatile din document. Morar a sustinut ca a refuzat sa respecte protocolul in perioada in care era sef DNA. Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir dezvaluie ca relatia…

- Plangerea lui Cristian Boureanu impotriva politistilor a fost clasata, potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au clasat dosarul privind plangerea fostului deputat Cristian Boureanu, depusa de catre acesta…

- Fostul presedinte Traian Basescu vine cu o noua reactie, dupa desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General. Fostul sef al statului sustine ca din toate legile invocate in document, nu ar exista niciun motiv pentru realizarea unei astfel de echipe intre cele doua institutii. Mai mult…

- In aceste momente deputații din PSRM vorbesc despre boicotul PD și PPEM dupa ce nu au fost de acord cu moțiunea simpla impotriva ministrei Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari.

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a cerut joi legislativului de la Chisinau sa condamne Declaratia pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, din 27 martie, a Parlamentului de la Bucuresti si sa voteze inca o data Declaratia privind inviolabilitatea principiilor…

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania DECUS, Bogdan Banica, atrage atentia asupra situatiei in care se afla politisti cu zeci de ani vechime. El sustine ca unii ofiteri au ajuns sa isi vanda pe site-urile de profil echipamentele si uniformele pentru a-si putea plati ratele…

- Metalurgistul Cugir ramane fara victorie in 2018, dupa a treia remiza consecutiva cu FC Avrig, scor 1-1 (1-1), o intalnire contand pentru prima etapa a returului Seriei a 5-a și reprogramata din pricina amanarii startului parții secunde a campionatului. Prima jumatate de ora a fost intensa, iar dupa…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale impotriva tanarului de 21 de ani care se afla in arest preventiv. El este acuzat de violența in familie și tulburarea ordinii și liniștii publice. Nu este la prima fapta de acest gen. „In…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir sustine ca ex-directorul SRI George Maior a fost ascultat de cel care era mana lui dreapta, Florian Coldea. Concret, Dragomir spune ca George Maior a fost interceptat la comanda lui Florian Coldea intr-un dosar in care era implicat finul lui Maior, Mircea Ursache de…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press.

- Un tribunal sud-coreean a emis joi un mandat de arestare impotriva fostului presedinte Lee Myung-bak, la cateva zile dupa un interogatoriu maraton condus de procurori pentru acuzatii de coruptie, transmite AFP, citand agentia Yonhap. Lee Myung-bak, in varsta de 76 de ani, presedinte intre…

- Un procuror de la DNA a cerut, vineri, la Tribunalul Bucuresti, inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie, pentru savarsirea infractiunii de instigare la marturie mincinoasa. Solicitarea este formulata dupa ce acesta ar fi luat legatura cu un martor…

- Fugarul Sebastian Ghița susține ca procurorii DNA de la Prahova, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au facut dosare pe probe false pentru oamenii politici pentru ca apoi sa le poata impune numiri in funcții cheie. Ghița susține ca exista inregistrari cu procurorii de la Prahova care faceau șantaj prin…

- MAE susține declarația F. Mogherini privind anexarea ilegala a Crimeei Militari rusi. Foto: wikipedia.org Data alegerilor din Federatia Rusa coincide cu cea a anexarii teritoriului ucrainean al Crimeei, care a avut loc în urma cu 4 ani, dupa ce presedintele pro-rus de la Kiev, Viktor…

- Procurorii au dispus mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele inculpatiilor SULIMAN GIUNIET, IASAR ELVIS, IASAR BECHIR, IANCU ION, MARCU ADRIAN si LUCA NICOLAE COSMIN. In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:In…

- Update: Marian Vanghelie ramane in libertate. Judecatorii au respins cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar cu arestarea preventiva. Update: Judecatorii vor decide in scurt timp daca Marian Vanghelie se intoarce dupa gratii. Vanghelie a fost vineri dimineata in fata judecatorilor unde si-a…

- PNL va vota impotriva proiectului de lege privind acordarea pensiilor speciale pentru primari, a anuntat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban. El a scris, pe Facebook, ca niciun parlamentar PNL nu se afla printre initiatorii acestei propuneri legislative. "PNL sustine principiul contributivitatii…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, a fost la DIICOT pe 28 februarie pentru a da declaratii in legatura cu dosarul 'Black Cube'. ''Domnul director al Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a fost la data de 28 februarie la sediul DIICOT pentru a da declaratii…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma s-a prezentat luni pentru audieri la Parchetul General, cu noi materiale privind DNA Ploiesti, el spunand ca este vorba despre inregistrari, inscrisuri, precum si despre un “document” pe care sustine ca il are in original de la procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu,…

- Declarația facuta astazi de liderul PDM Vlad Plahotniuc privind sprijinirea unui candidat comun pentru Primaria Capitalei sugereaza ca aceste alegeri nu vor mai avea loc, a comentat pentru Radio Chișinau secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu. El crede…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre lupta din play-off și spune ca exclude varianta ca celelalte echipe sa comploteze impotriva formației sale. "Aranjamente nu vor fi in play-off. Cum nu vor mai fi echipe care sa aiba dușmanii impotriva FCSB-ului. Poate doar Rotaru sa mai aiba resentimente…

- El a facut referire și la Radu Mazare. "Mazare este in Madagascar pe proprietatea mea. Procurorii DNA mi-au spus ca voi scapa de probleme daca fac denunțuri impotriva lui", a zis Elan Schwartzenberg. știrea se actualizeaza

- „E un meci de a intra in play-off sau de a nu intra. Ar fi o performanta fantastica pentru un club ca al nostru sa fim pentru al treilea an consecutiv in play-off. Ne dorim asta, am aratat ca suntem buni. Avem o echipa tanara, dar avem si exigente, pretentii. E la indemana noastra, am muncit pana acum…

- Fostul deputat Vlad Cosma a continuat miercuri seara la Antena 3 seria atacurilor asupra DNA. De aceasta data acesta a prezentat o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu ar dicta declaratia care ar fi urmat sa ii fie atribuita lui, in…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si practic scriu singuri declaratia care urma sa ii fie atribuita lui, in dosarul privindu-l pe Victor Ponta si Tony Blair.

- Deputatul Victor Ponta a sustinut luni ca Vlad Cosma a dat o declaratie falsa, la cererea procurorului Negulescu, pe baza careia lui i s-a facut dosar penal, el precizand ca este grav faptul ca nu s-a luat nicio masura. Intrebat daca declaratiile fostului deputat Vlad Cosma sunt credibile, Ponta a raspuns:…

- Fujimori, in varsta de 79 de ani, sef al statului din 1990 pana in 2000, executa o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii si coruptie, dar a fost gratiat in decembrie anul trecut de actualul presedinte, Pedro Pablo Kuczynski.Procuratura a cerut ca fostul presedinte…

- UPDATE Victor Ponta, audiat la DNA. Ce au vrut sa stie procurorii Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat, vineri, la Directia Nationala Anticoruptie, surse judiciare precizand ca a fost chemat pentru a fi audiat in dosarul Tel Drum. UPDATE: Fostul premier Victor Ponta a declarat vineri, la…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- PNL reactioneaza la decizia Curtii Constitutionale pe legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Dupa ce judecatorii CCR au stabilit ca exista cinci prevederi neconstitutionale in proiectul de modificare a legii, deputatul PNL Ioan Cupsa anunta ca vor urma alte sesizari. Declaratia…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru…

- Articolul 13 care se refera la limba vorbita pe teritoriul Republicii Moldova trebuie sa ramana neschimbat, adica limba „moldoveneasca", de aceasta parere este democratul Marian Lupu. Declarația a fost facuta intr-un interviu pentru Europa Libera.

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, vineri, ca presedintele sud-coreean Moon Jae-in sustine decizia Washingtonului de a impune noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord, adaugand ca Seulul recunoaste ca presiunile au fortat Phenianul sa poarte discutii cu Coreea de Sud, relateaza Reuters.

- Blocul National Sindical (BNS) nu a blocat avizul din cadrul Consiliului Economic si Social (CES) pentru o ordonanta de urgenta care vizeaza angajatii part-time, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele BNS, Dumitru Costin. Declaratia liderului sindical vine in contextul in care…

- Declaratia liderului sindical vine in contextul in care ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus marti intr-o conferinta de presa ca unii sindicalisti au votat sa nu fie inclusa pe ordinea de zi o ordonanta de urgenta pentru angajatii part-time."BNS nu a blocat avizul, iar daca s-a…

- Impotriva inginerilor RAR Dambovița: Sorica Stelian, Pavelescu Cristian-Vasile si Tudorache Costel-Florentin, acuzați de luare de mita, judecatorii au luat masura arestului Post-ul Inginerii RAR, arestați la domiciliu, in luxul propriilor locuințe! Procurorii cerusera arest preventiv apare prima data…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat ca va sustine, de la ora 17.00, o conferinta de presa in care va face alte dezvaluiri care sa-i sustina acuzatiile legate de colaborarea SRI-presa-justitie. Potrivit acestuia, invitat la declaratii va fi si presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat ca va sustine astazi o conferinta de presa in care va face alte dezvaluiri care sa-i sustina acuzatiile legate de colaborarea SRI-presa-justitie. Potrivit acestuia, invitat la declaratii va fi si presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu.

- Formațiunea politica condusa de Calin Popescu Tariceanu se declara impotriva Declarației 600, introdusa de Guvernul PSD-ALDE prin Ordonanța de Urgența nr. 79 din 8 noiembrie 2017. Anunțul a fost facut, intr-o conferința de presa, la Slatina, de presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita.

- Ilie Nastase sustine ca victoria Simonei Halep impotriva lui Angelique Kerber este meciul carierei ei. Fostul tenismen sustine ca finala impotriva Carolinei Wozniacki va fi una extrem de dificila, care va depinde numai si numai de atitudinea pe care o va avea Simona in teren.

- Procurorii DIICOT care instrumenteaza dosarul Romgaz au apelat la o instanta necompetenta pentru a autoriza strangerea a sute de probe, motiv pentru care Curtea Suprema le-a anulat. Specialistii nu exclud insa ca la mijloc sa fie vorba de o actiune deliberata.

- Juventus București s-a impus in primul meci de verificare disputat de trupa din Colentina in cadrul cantonamentului din Antalya. Bucureștenii au caștigat cu 2-0 amicalul cu FC Taraz din Kazahstan dupa golurile marcate de doi jucatori nou veniți in aceasta iarna la echipa. Alex Salcianu și Cristian Ciobanu…

- Presedintele american Donald Trump a insistat ca "nu este rasist", dupa ce a fost acuzat de un senator democrat ca ar fi folosit un limbaj ofensator in legatura cu imigratia din tari africane si din America Latina, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca ar fi "amuzant" sa candideze la presedintia SUA impotriva lui Oprah Winfrey. Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale.…

- Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a declarat ca a avut, marti, o noua discutie cu procurorii DIICOT, in care a adus noi acuzatii medicului Mihai Lucan, precum si primarului de Cluj-Napoca, Emil Boc."M-am reintors astazi si am avut o discutie aprofundata cu procurorii anti-mafia despre procesul…

- HC Zalau a debutat duminica seara in grupele Cupei EHF, fiind prima echipa din Romania calificata in aceasta faza a competitiei. Prima adversara a zalauancelor a fost echipa norvegiana, Larvik, pe terenul careia, Zalaul lui Tadici a cedat cu 23 – 28, dupa ce la pauza, gazdele au condus cu 15 – 7. Larvik…

- Procurorii intentioneaza sa aduca acuzatii impotriva mogulului Harvey Weinstein, dupa ce politia din Beverly Hills a inmanat doua anchete catre biroul procuraturii din Los Angeles, scrie The...