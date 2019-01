Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir cere, intr-o scrisoare deschisa, adresata directorului SRI, Eduard Hellvig și lui Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI, desecretizarea audierii lui Dumitru Dumbrava, acuzand ca Serviciul, implicit sub comanda lui, a devenit "jucator" și a stabilit ținte, transmite Mediafax."In…

- Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, i-a transmis, joi, 17 ianuarie, o scrisoare deschisa președintelui Romaniei, ca urmare a atitudinii generale pe care o are Klaus Iohannis fața de solicitari oficiale,...

- "Cel care spune ca este o victima a statului paralel, eu va spun, ca membru al Comisiei de control a activitatii Serviciului Roman de Informatii, ca Dragnea este un creator al acestui asa-zis stat paralel pe care il blameaza. (...) Cred ca este timpul din nou, si in prima sedinta a Comisiei de control…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, i-a scris premierului Viorica Dancila o scrisoare incendiara. Șeful liberalilor o someaza pe Dancila sa faca de urgența toate demersurile necesare pentru ca, in noua propunere de buget a Comisiei, sa fie incluse fonduri suficiente pentru sprijinirea fermierilor afectați…

- Claudiu Manda, seful Comisiei pentru controlul SRI, a declarat marti la iesirea din sediul DNA, ca a fost chemat in calitate de martor si ca nu poate da detalii despre cauza in care a fost audiat pentru ca nu are voie acest lucru.

- Consultarile presedintelui cu partidele s-au incheiat Foto: Arhiva/ presidency.ro. La Palatul Cotroceni s-au terminat consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare asupra legilor justitiei. Seful statului considera ca legile justitiei trebuie regândite, modernizate…