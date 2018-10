Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Silvia Radu, doreste actiuni eficiente privind combaterea știrilor false, tirajate în scop electoral. Oficialul se refera la modul în care unii politicieni trateaza subiectul vaccinurilor împotriva rujeolei, procurate prin intermediul…

- PSD se reunește in Biroul Permanent luni, de la ora 11.30, in prima ședința dupa ce președintele Liviu Dragnea a primit un vot de incredere. Ședința va avea loc la Parlament, a anunțat oficial formațiunea. La BPN al PSD va participa si premierul Viorica Dancila care este si presedinte executiv al partidului,…

- Fostul premier Victor Ponta considera ca, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, a disparut ultima speranta de reformare din interior a partidului. "PSD a pierdut / Dragnea a castigat / ultima speranta de reforma din interior a disparut (...). Romania pierde insa cel mai mult:…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, scrie pe Facebook ca a fost audiat la DNA intr-un nou dosar disjuns din cel in care a fost trimis in judecata. Fostul angajat al Serviciului acuza ca in spatele dosarului se afla Dumitru Dumbrava, fost secretar general al SRI, trecut recent in rezerva.

- Tocmai am plecat de la DNA. Dumbrava i-a dat ordin procurorului militar Mihai Gheorghe sa-mi mai faca un dosar, anunța, pe Facebook, fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir. "Nu mai conteaza ca Mihai Gheorghe asta are doua dosare deschise la Parchetul general dupa plangerile mele. Nu mai…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir il desființeaza pe ministrul Justiției, Tudorel Toader. Intr-o postare pe Facebook, Dragomir scrie ca ordonanța privind revizuirea pedepselor date in baza dosarelor la care s-a lucrat pe probe obținute in baza unor protocoale secrete dintre instituțiile statului…

- Parlamentarii USR au recurs la o forma inedita de protest. "In semn de solidaritate cu diaspora si cu toti protestatarii din 10 august, USR incepe sesiunea parlamentara cu masti chirurgicale pe fata. Este un mesaj ca Liviu Dragnea trebuie sa plece de la conducerea Camerei Deputatilor!", a scris Cosette…

- CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, v-a prezentat, cu o zi in urma, imagini cu Adi Ilie dansand intim cu o tanara focoasa (DETALII AICI), iar reacția soției fostului fotbalist al Generației de aur nu s-a lasat așteptata. (Reduceri mari la jocuri PC) Dana l-a bagat, imediat, in ședința pe cel poreclit…