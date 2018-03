Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Dragomir susține ca DNA nu avea temei juridic pentru a accesa baza de date a Agenției de Cadastru, pentru ca, în 2013, când Direcția a semnat protocol cu Agenția de Cadastru, nu era în vigoare articolul din Codul de Procedura Penala invocat de procurorii DNA. "Articolul 267…

- DNA anunta, intr-un raspuns pentru agentia MEDIAFAX, ca are acces la 21 de baze de date, inclusiv Agentia de Cadastru, in contextul acuzatiilor fostului ofiter SRI Daniel Dragomir cu privire la faptul ca exista un protocol DNA- Agentia de Cadastru, care permite liber acces la datele de cadastru.

- DNA ar fi incheiat, in anul 2013, dupa numirea Codrutei Kovesi in functia de sef al institutiei, un protocol cu Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care ar fi permis Directiei sa aiba acces fara mandat la toate datele de cadastru si notariale ale romanilor, potrivit lui Daniel Dragomir.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa respecte legea, deoarece PSD a promis, in campania electorala, ca va stopa abuzurile. El a afirmat ca nu se afla in masura sa spuna daca Toader ar trebui revocat din functie.…

- La sondajul realizat de DCNews, au raspuns 28.733 de persoane. 11.669 de persoane, adica un procent de 40,63% susțin ca salariile au scazut, 8.287 (28,85%) susțin ca salariile au crescut și 8.766 (30,52%) afirma ca salariile au ramas la fel. Posibil vot politic ”Segmentul celor care…

- Regretam mereu ca nu avem o țara ca afara. Fie ca vrem sa recunoaștem sau nu, ne dorim zilnic sa traim ca nu știu unde, sa avem locuri de munca cum sunt dincolo etc. Cum la pareri de rau suntem campioni pe zona, am incercat sa ne dam seama care ar putea fi principala cauza pentru care vrem „o țara…

- Protest la Cotroceni, dupa scandalul din Justiție. Manifestația a fost anunțata pe Facebook de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, dupa ce Klaus Iohannis i-a numit "penali" pe cei care incearca sa discrediteze DNA. Protestul de sambata din fata Palatului Cotroceni este unul organizat de asa-zisa platforma…

- Datele arata ca operatorul controlat de miliardarul Zoltan Teszari continua sa fie de departe cel care atrage cei mai multi clienti de la alti jucatori din piata, insa si ca forta sa de atractie s-a redus: numarul de clienti care a plecat din reteaua Digi in decembrie era de aproape doua ori mai mare…

- Daniel Dragomir, locotenent colonel (r) SRI, sustine ca jurnalistul Dan Tapalaga, editor coordonator al site-ului HotNews.ro, apare in dosarul Black Cube de la DIICOT, in care se cerceteaza presupusa spionare a sefei DNA. Acuzatia a fost lansata si de Sebastian Ghita, in octombrie 2016, insa Tapalaga…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca legea 317 privind organizarea si functionarea CSM este partial neconstitutionala. In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ. Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in…

- DISPERARE Legea privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanța va reduce drastic și salariile ambulanțierilor. Serviciul de Ambulanța Barlad, acei ingeri salvatori imbracați in roșu și alb, au postat pe Facebook acum cateva minute o Scrisoare…

- "In 2010 (cand s-au taiat salariile si pensiile ) oamenii nu s-au revoltat pentru ca li s-a spus ca asta e singura solutie la criza economica. Au strans din dinti si l-au taxat pe Basescu cu prima ocazie - la referendumul din 2012 si apoi la alegerile locale si parlamentare. Guvernul USL pe care…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, sustine ca generalul SRI Dumitru Dumbrava este protejat de reprezentantul USR in Comisia parlamentara de control al SRI, Daniel Stanciu Viziteu, mentionand ca este "un parlamentar care ii serveste ceaiul generalului Dumbrava".

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) trage un semnal de alarma! Prin aceasta inițiativa, ANPC vrea sa le aduca la cunoștința romanilor o schimbare legislativa importanta. Comisarul-șef regional Brașov, Sorin Claudiu Susanu, da informații referitoare la noua Lege nr.…

- Compania Facebook lanseaza luni o campanie de informare pentru numerosii sai utilizatori europeni referitoare la gestiunea datelor personale, în perspectiva intrarii în vigoare a noii legi europene privind protectia online a vietii private, informeaza AFP. Reteaua de socializare, criticata…

- În principial, noi ar trebui sa deținem datele care ne aparțin. Dar oare asa stau lucrurile în realitate? Cei mai multi dintre noi au avut, cel putin o data în viata, ocazia de a descarca o aplicatie pe telefonul inteligent sau pe tableta. În vreme ce descarcati un…

- Guvernul a decis ca angajatii din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Fondurilor Europene si cei din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale care gestioneaza fonduri europene vor primi un spor salarial de pana la 35%, potrivit unor surse. Ratiunea acordarii sporului ar fi ca cei care urmeaza sa…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…

- Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale recomanda Unitaților Administrativ Teritoriale sa ia in considerare articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 pentru elaborarea corecta a bugetelor locale aferente anului 2018. Articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018 prevede diminuarea…

- CCR a respins cererea unor debitori aflati in litigiu cu OTP Bank ca articolul care impune un plafon de pana la 250.000 de euro pentru solicitarile de dare in plata sa fie declarat neconstitutional. Totul a pornit de la o sesizare facuta de Tribunalul Specializat Cluj, in octombrie 2017 cu…

- Maine e o zi importanta pentru Romania! Are loc evenimentul Clubul de presa din Bruxelles, iar Daniel Dragomir, un fost ofiter SRI, va participa alaturi de doua personalitati de marca. Este vorba despre Willy Fautre si David Clark. Oficialii vor discuta la masa rotunda despre situatia actuala a justitiei…

- Cele 7 comune nu au mai primit anul acesta fonduri de la bugetul de stat din cauza unei aberații birocratice @ Niște funcționari de la Ministerul de Finanțe au considerat ca cele 7 comune au excedent bugetar deoarece implementeaza fonduri europene și prin urmare nu mai au nevoie de bani de la buget…

- Forfota in mediul online a inceput miercuri, dupa ce un internaut care posta pe Facebook sub nikul de „Colonelu Morteni” a postat un mesaj prin care a amenințat ca va arunca mai multe femei in fata metroului. Dupa ce tanarul a postat un clip video live postat pe reteaua de socializare, in care a anuntat…

- Legea prevenirii, care reglementeaza unele instrumente care trebuie sa asigure prevenirea savârșirii de contravenții, va intra miercuri în vigoare, la 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

- Emisa pentru a reglementa o serie de instrumente care sa preintampine savarsirea de contraventii, Legea prevenirii nr. 270/2017 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1037 din data de 28 decembrie 2017 si va intra in vigoare la 20 de zile de la publicare, adica in 17 ianuarie. Cum va functiona sistemul?…

- “Decreteii”, generatie de sacrificiu, furata si de PSD. PSD plateste pensiile de azi cu bani furati din pensia “decreteilor”. Este sambata si incerc sa va distrag atentia de la fumigena cu care ne intoxica PSD. De un an de zile fac acelasi lucru. Se fac ca se cearta. Noi ne uitam la ei ca la o lupta…

- „O inițiativa a celor de la Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei pe care o aplaud și o susțin cu toata convingerea. UDMR se afla in afara Constituției prin faptul ca primește direct și indirect fonduri de la un guvern strain pentru a urmari o agenda facuta la Budapesta, dar incalca…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata, relateaza Agerpres. Articolul 34…

- Casa Județeana de Pensii Salaj a transmis, printr-un comunicat remis presei, luni 8 ianuarie, cateva precizari cu privire la ultimele modificari aduse in sistemul public de pensii, prin OUG nr. 116 din 28 decembrie 2017 privind unele masuri bugetare și pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul…

- Tinerele din Siria apeleaza la metode inedite pentru a-și intemeia o familie. Ele spun ca nu mai sunt barbați tineri in țara macinata de razboi, așa ca au ales sa-și caute parteneri online. Este și cazul unei tinere de 28 de ani, care spune ca s-a casatorit cu un roman, pe care nu l-a intalnit, inca.…

- Guvernul s-a razgandit: Pensiile speciale pot fi cumulate cu cele publice Dupa ce, in 14 decembrie, Guvernul a decis ca o persoana nu poate cumula pensia speciala cu cea din sistemul public, la doua saptamani distanta, s-a razgandit si a dat o alta ordonanta de urgenta. Pensiile din sistemul public…

- Inspectorii fiscali din Indonezia care anul trecut si-au atins obiectivele de colectare a taxelor au fost recompensati cu pizza pentru ca au ajutat Guvernul celei mai mari economii din Asia de Sud-Est sa-si creasca veniturile din taxe si impozite, informeaza Bloomberg. Directorul general al…

- CHIȘINAU, 2 ian — Sputnik. Președintele Republicii Moldova a reacționat la decizia Curții Constituționale de a-l suspenda din nou din funcție. ”Sunt iarași încalcate grav procedurile legale. În mod normal, la CC trebuia sa se adreseze Guvernul prin hotarâre…

- Un sidicat va putea fi inființat cu doar 3 membri și nu 15, cum prevede legislația in prezent. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul spcial-democrat Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru. Propunerea legislativa vizeaza reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea…

- Fost ofițer al SRI, Daniel Dragomir, a facut o conferința de presa, la care a raspuns mai multor întrebari puse de presa interesata sa afle noi informații "secrete". Dragomir a raspuns, cu aplombul dar și cu inteligența de care a dat dovada în toate aparițiile sale — dar a refuzat…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin Internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor fiscale…

- Toate acestea au fost sustinute la un post de televiziune, in seara zilei respective, si de domnul deputat PNL Florin Roman", se arata intr-un comunicat semnat de Mugur Stet, fostul purtator de cuvant al BNR, in prezent Director adjunct la Centrul de perfectionare profesionala si activitati sociale…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- Un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial, ziua de 18 decembrie va fi declarata sarbatoare naționala, fiind sarbatorita Ziua Minoritaților Naționale.Legea nr. 247/2017 pentru instituirea Zilei Minoritaților Naționale din România, care prevede declararea zilei…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma, intr-un mesaj prilejuit de Ziua Constitutiei, ca parlamentarii ALDE vor continua sa actioneze pentru „a ingradi manifestarile antidemocratice ale statului paralel” și menționeaza ca ”Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman…

- Asociatiile de proprietari vor deveni in curand simpla jucarie a statului, pentru ca o noua lege care le priveste vine cu o gramada de reguli suplimentare, insa si cu restrictii si conditionari aproape imposibil de aplicat, dar sanctionabile cu amenzi uriase. Proiectul legislativ cuprinde nu mai putin…

- Cheltuielile cu salariile bugetarilor vor ajunge la 8,9% din PIB in 2018, in crestere fata de nivelul de 8,3% din PIB in 2017 si 7,5% din PIB in 2016, arata datele din proiectul de buget pentru anul viitor. Astfel, sa­lariile bugetarilor vor avea anul viitor cea mai ridicata pondere raportata la…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, pe articole, in forma Comisiei Juridice, proiectul care modifica Legea ANI si care prevede ca unele interdictii aplicate deputatilor si senatorilor in perioada 2007-2013, pe baza rapoartelor ANI, inceteaza de drept. Plenul Camerei a dezbatut, astfel,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 03 ianuarie 2018 inclusiv, se depun Cererile de acord pentru finantare, ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Cererile de acord pentru finantare…

- Alexandru Hutuleac este un apropiat al clanului Corduneanu, dupa cum reiese de pe pagina lui de Facebook. El s-a pozat cu membrii clanului la manastirea Voronet si la restaurant. Alexandru Hutuleac a fost arestat si in iulie 2016, alaturi de alte persoane, sub acuzatia ca au pus bazele unei…

- Desi este aproape imposibil sa intri in posesia unei masini Tesla Model 3 pe parcursul urmatorului an din viata ta, autoturismul a obtinut o certificare importanta, scriu cei de la Playtech. Sunt multe motive sa visezi la un Tesla Model 3. Multi si-o doresc pentru simplul fapt ca este cea…