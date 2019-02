Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a publicat o postare pe Facebook imediat dupa audierea sa in dosarul lui Kovesi. 'Sunt doar suparat și indignat vazand cum se strica tot ce am construit', susține Ponta, care face o paralela intre anul 2015 cand era inculpat și acum cand a fost citat ca martor.„1.…

- Fostul premier Victor Ponta a publicat o postare pe Facebook imediat dupa audierea sa in dosarul lui Kovesi. 'Sunt doar suparat și indignat vazand cum se strica tot ce am construit', susține Ponta, care face o paralela intre anul 2015 cand era inculpat și acum cand a fost citat ca

- Laura Codruta Kovesi a fost citata in calitate de suspect pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu de procurorul Adina Florea de la sectia pentru anchetarea magistratilor. Un politist i-a adus acasa o citatie, miercuri seara, in jurul orei 20:00. Audierea va avea loc…

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie face primele audieri in dosarul deschis ca urmare a denuntului depus de Sebastian Ghita pe numele Laurei Codruta Kovesi. Marti, 11 decembrie, la Sectia din cadrul Parchetului General - inventata de alianta PSD-ALDE, in ciuda recomandarilor Comisiei…

- Dupa ce Sebastian Ghița a fugit din Romania și a inceput seria dezvaluirilor, Parchetul General a deschis un dosar in care s-au facut investigatii privind toate afirmatiile lui Sebastian Ghita, inclusiv despre extradarea lui Nicolae Popa. Cauza a fost clasata la finalul anului trecut. In cadrul anchetei,…

- Fostul ministru al Agriculturii Daniel Constantin a declarat ca nu a primit in mod oficial nicio citatie pentru ziua de 7 decembrie pentru a se prezenta la audieri in calitate de martor."Imi pare rau ca sunt multi jurnalisti care au preluat informatii eronate vizavi de ce s-a intamplat astazi…

- Comisia juridica a Senatului va vota, marti, un raport asupra cererii formulate de procurorii DNA pentru inceperea urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, pentru comiterea infractiunii de luare de mita. „Scrisoarea si referatul PICCJ, prin care solicita formularea cererii de efectuare…

- Calin Popescu Tariceanu va fi audiat in Comisia Juridica a Senatului. Audierea șefului Senatului și al ALDE vine in contextul in care DNA a cerut ca Parlamentul sa dea liber punerii sub urmarire a fostului premier. Conform primelor informații, dosarul lui Tariceanu are nu mai puțin de 73 de volume.“Ca…