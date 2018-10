Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir vorbește, intr-un interviu acordat publicației “New Europe”, despre abuzurile din justiție, dar și despre faptul ca o intervenție a Uniunii Europene pentru restabilirea democrației nu ar fi niciodata tardiva, un prim pas in acest sens fiind facut deja de prim-vicepreședintele…

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost audiat, marți, in Comisia parlamentara care investigheaza daca SPP s-a implicat in activitatea unor partide politice. Dupa audiere, Stanescu a relatat ca șeful SPP, Lucian Pahonțu, i-ar fi oferit protecție, in cazul in care Liviu Dragnea ar fi fost debarcat de conducerea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, sesizarea PNL referitoare la neconstitutionalitatea hotararii Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza (SPP) in activitatea unor partide politice…

- Platforma civica Romania 3.0, fondata de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, a lansat un apel național catre Parlamentul Romaniei, solicitand respingerea OUG 6/2016 a Guvernului Cioloș, desecretizarea și anularea tuturor protocoalelor incheiate de SRI cu instituțiile din justiție, dar și amnistie pentru…

- O romanca, fosta campioana mondiala la inot, a fost numita ministru al sportului in Guvernul francez. Roxana Maracineanu, campioana mondiala la 200 metri spate in 1998 si vicecampioana olimpica in 2000, a fost numita, marti, ministru al sporturilor, in locul Laurei Flessel. Nascuta in 1975, la Bucuresti,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca jandarmii nu vor raspunde oamenilor politici, ea precizand ca va prezenta in cadrul CSAT aspectele care tin de siguranta nationala, referitoare la mitingul de vineri, daca i se va solicita acest lucru. In plus, ministrul a atras atenția…

- Procurorul-sef adjunct al DNA, Calin Nistor, a declarat, vineri, ca a constituit un grup de lucru, in urma cu aproximativ o luna, pentru a analiza achitarile din ultima perioada si pentru a se stabili daca au existat erori, precizand ca procurorii care au gresit „vor plati”. „Pentru procurori, cel mai…

- Nu ratați maine seara dezvaluiri cutremuratoare și detalii șocante din trecutul unuia dintre candidații la șefia DNA. Maine seara, de la ora 21 puteți citi extrase din documente oficiale care arata ce palmares profesional are acest candidat, nedemn pentru conducerea celei mai importante structuri judiciar-penale…