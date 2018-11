Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, scrie duminica seara, pe Facebook, ca fostul adjunct al SRI, Florian Coldea și omul de afaceri Bogdan Buzaianu se afla in acest weekend in Elveția, unde incearca sa ii faca lobby lui Dacian Cioloș pentru a ajunge președinte in 2019.CITEȘTE ȘI: De ce ai senzatie…

- Șefi noi la poliția din Teleorman in Eveniment / on 01/11/2018 at 11:16 / In temeiul prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul politistului, ale art. 1 alin. (1) lit. c) din Anexa 11 a OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile de…

- Fostul presedinte Traian Basescu a scris, pe Facebook, ca „Doamna“ din Voluntari, Gabriela Firea, s-a suparat ca „cei patru consilieri generali ai PMP n-au vrut sa-i voteze proiectele prin care se sifonau bani catre clientela politica”. Cat despre Dragnea, fostul presedinte il numeste ”Topul din Teleorman”.

- Primul caz de pesta porcina africana a fost confirmat in Teleorman in Eveniment / on 16/10/2018 at 16:09 / Primul caz de pesta porcina a fost confirmat, astazi, in localitatea Slobozia Mandra, la granița cu județul Olt, analizele de laborator fiind cele care au spulberat orice urma de indoiala. Potrivit…

- Mii de baloti cuprinsi de flacari la Rosiorii de Vede in Eveniment / on 24/09/2018 at 20:16 / In jur de 7.000 de baloti furaje au fost cuprinsi de flacari pe raza municipiului Rosiorii de Vede, la podul de pe raul Bratcov, informeaza ISU Teleorman. La fata locului intervin pompierii din cadrul…

- Rafuiala intre clanurile din Teleorman. Un barbat si-a pus fiul de 6 ani sa-i ameninte cu moartea pe rivalii sai. Totul a fost transmis live pe Facebook, iar copilul a tinut in mana un cutit.

- Scandalul iscat dupa ce Victor Ponta a publicat pe Facebook o fotografie cu Dragnea, Maior si Kovesi este pe cale sa treaca la urmatorul nivel. Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat ca va sesiza Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, pentru a se cere publicarea tuturor fotografiilor…