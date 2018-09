Stiri pe aceeasi tema

- Munti de gunoaie si mirosuri greu de descris in cuvinte, cam asa am putea caracteriza pe scurt in aceste zile Sectorul 3, administrat de Robert Negoita (PSD). Retelele de socializare s-au umplut de fotografii postate de bucurestenii din Sectorul 3 care nu mai suporta mizeria de pe strazi,…

- Scandalul iscat dupa ce Victor Ponta a publicat pe Facebook o fotografie cu Dragnea, Maior si Kovesi este pe cale sa treaca la urmatorul nivel. Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat ca va sesiza Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, pentru a se cere publicarea tuturor fotografiilor…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir anunța dezvaluiri incendiare despre generaul SRI Dumitru Dumbrava, recent pensionat. "Mitica. La puscarie nu pe Facebook.Sobolanii in loc sa stea la puscarie ies pe facebook. Cu pensii uriase platite din buget.Atata minte are Mitica.…

- Informație exploziva. Parchetul Militar va incepe audierile in cazul planferii depuse de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, și a fostului șef al SRI, Florian Coldea, privind protocolul de colaborare incheiat intre cele doua instituții.Audierile…

- Presedintele PNL Timis, primarul Nicolae Robu, a declarat luni, pe pagina sa de Facebook, ca DNA a fost o institutie puternica, ce si-a indeplinit misiunea sub conducerea Laurei Codruta Kovesi si sustine ca lupta anticoruptie trebuie sa continue si dupa revocarea acesteia din functie, relateaza agerpres.…

- O persoana ramasa incarcerata intr-un accident rutier pe DJ703, la Necsesti in Eveniment / on 05/07/2018 at 21:11 / Un barbat a ajuns la spital in urma unui accident rutier petrecut, in aceasta dupa amiaza, pe DJ703, la Necsesti. Pompierii militari din cadrul Detasamentului Rosiorii…

- Dupa ani de zile in care s-a manifestat in spatiul public romanesc, ca parlamentar sau activit civic, in sprijinul comunitatii LGBT si pentru drepturile animalelor, Remus Cernea anunta ca pleaca din Romania. Acesta se muta in Finlanda, dupa cum anunta pe pagina sa de Facebook."Dragi prieteni,…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir l-a acuzat pe Daniel Horodniceanu de incompetenta, spunandu-i ca, daca tacea, filosof ramanea. Daniel Dragomir a comentat, pe contul sau de Facebook, declarațiile uluitoare ale sefului delegat al DIICOT, al carui mandat a expirat. Acesta a afirmat ca modificarile codurilor…