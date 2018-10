Stiri pe aceeasi tema

- Prețul painii ar putea sa creasca intre 15-20% pana in decembrie, influențat de producția graului din acest an, care in unele zone ale țarii a fost afectata de vremea capricioasa, a declarat Dragoș Frumosu, președintele Sindicatelor Federației din Industria Alimentara.Citește și: SURSE - Tudorel…

- Ana Maria Tudor, fiica fostului vicepremier Gabriel Oprea, și Alexandru Marius Tudor, ginerele acestuia sunt acuzați de Academia Naționala de Informații a SRI ca și-au plagiat lucrarile de doctorat și se solicita retragerea titlului de doctor, obținut de amandoi in urma cu trei ani.Citește…

- Gigi Becali a recunoscut, duminica, implicarea sa la echipa, peste antrenorul Nicolae Dica. Becali a spus ca este vinovat de infrangerea cu CSU Craiova, motiv pentru care nu il da afara pe Dica. Becali a mai anuntat ca il va numi pe Ionut Lutu antrenor, peste un an, cand isi va lua licenta.Citește…

- Ludovic Orban a declarat ca Ordonanța de urgența care modifica Legile justiției, adoptata luni de Guvern, dezinformeaza opinia publica și instituțiile europene, precizand ca Tudorel Toader este "ministrul infractorilor" și "un instrument politic al lui Dragnea și Tariceanu", scrie Mediafax."Este…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a facut primele declarații dupa adoptarea OUG pe Legile Justiției.Liderul Senatului spune ca imi e greu sa va spun daca modificarile facute prin OUG sunt sau nu suficiente. Dar cred ca cea mai competenta persoana sa le faca era ministrul Justiției. Avem…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni, la finalul sedintei de Guvern, ca nu a fost la Comisia de la Venetia "pentru a solicita si a lua aprobare". Declaratia a fost facuta de Toader dupa ce Cabinetul Dancila a adoptat ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca nu participa la intalnirea cu procurorii sefi din Ministerul Public, desi initial conformase prezenta, intrucat a fost convocat la sedinta de Guvern. Intalnirea cu procurorii a inceput la ora 10.00 la Parchetul General, iar sedinta de Guvern…

- "Toader calca Romania si statul de drept in picioare ca sa apere prin OUG si sa scape condamnatii definitiv din politica si gasca lor. Nu politicienii condamnati sunt Romania! Oamenii sunt Romania. Raul pe care Toader il face tarii poate fi ireparabil. Toader vrea o OUG pentru ca revizuirea sentintelor…