- Vladimir Vorinin, fostul președinte din Republica Moldova, a declarat ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova pentru ca acțiunile sale ar submina statalitatea moldoveana.

- Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP). "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela ca se agita sa faca un fel de audiere…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca 90% din probatoriile din dosarul "Black Cube" sunt finalizate, dar atata timp cat nu va exista colaborarea fostului ofiter SRI, Daniel Dragomir, inculpat in acest caz, lucrurile se vor opri.Intrebat daca s-a aflat cine este…

- Tribunalul Bucuresti a decis, ieri, 3 februarie, prelungirea mandatului de arest la domiciliu in cazul chirurgului Mihai Lucan. Decizia magistratilor vine dupa ce, pe 12 ianuarie, Curtea de Apel Bucuresti a emis un prim mandat de arest la domiciliu pe adresa renumitului chirurg.

- Decizie incredibila in dosarul Microsoft! Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce infractiunile s-au…

- OLAF a precizat, pentru MEDIAFAX, ca este in desfasurare o ancheta privind atribuirea de fonduri europene pentru Magistrala 5 a Capitalei, Eroilor- Raul Doamnei, fiind desfasurat si un control la METROREX. Investigatiile sunt in desfasurare.

- Departamentul american al Justitiei si Comisia pentru Siguranta Comerciala din SUA verifica daca firma Apple a încalcat reglementarile privind proceduri de siguranta prin încetinerea functiilor modelelor mai vechi de iPhone, afirma surse citate de

- Ministrul de Interne Carmen Dan intentioneaza sa realizeze un proiect numit “Cartierul pentru Justitie- Justice District” din Bucuresti, avand ca scop rezolvarea problemei lipsei spatiilor necesare instantelor si parchetelor din capitala, CSM, Inspectia Judiciara, INM si MJ, potrivit Programului de…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza o ancheta, prin Biroul Teritorial Suceava, la Spitalul Județean de Urgența Sf. Ioan cel Nou din Suceava, in legatura cu decesul unei femei in respectiva unitate sanitara. Sesizarea din oficiu și ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 și art.…

- Fotbalul romanesc e din nou 'dinamitat' din interior. Se pare ca un nou scandal precum 'Dosarul Transferurilor' va fi devoalat de procurorii DIICOT. Este vorba despre o frauda uriasa, 10 milioane de euro, iar autoritatile lanseaza acuzatii extrem de grave.Citește și: CTP a analizat la sange…

- Ancheta la liceul din Copsa Mica, judetul Sibiu, dupa ce au aparut imagini cu un profesor care s-ar masturba in sala de clasa. Imaginile au fost inregistrate de o eleva iar cel in cauza este profesor de religie.

- Procesul lui Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI), se apropie de un verdict in prima instanța. Georgescu lanseaza o serie de acuzații la adresa DNA, intr-o postare de pagina de Facebook, in care susține ca a fost arestat preventiv abuziv, iar procurorii au inventat…

- Pe site-ul Primariei Sighet, in data de 29 decembrie 2017, a fost postat un anunț de scoatere la concurs a doua posturi de șef birou, ambele in cadrul aparatului de specialitate al Primarului: șef birou Relații cu publicul și șef birou Administrativ. Deși vorbim de posturi de șef birou, platite cu aproape…

- Probleme tot mai mari pentru procurorul Iulian Nica- plecat din DNA la Parchetul Tribunalului Brașov- din dosarul “Retrocedarilor”, in care Prințul Paltin Sturdza și alți inculpați au fost arestați pe baza unor stenograme...falsificate. Mai exact, potrivit jurnaliștilor de la Lumea Justiției, judecatoarea…

- Acuzatii grave SCANDALOS… In comuna Zapodeni, daca dai “dreptul” sefului de post, poti sa faci ce te taie capul. Poti sa furi animale, sa-ti bati vecinii si chiar sa ucizi fara sa fii tras la raspundere. Sunt acuzatii deosebit de grave pe care satenii le aduc sefului de post din comuna, Cristian Neacsu.…

- Marile dosare de coruptie, dar si controlul efectuat de Inspectia Judiciara la solicitarea ministrului Justitiei, au marcat activitatea Directiei Nationale Anticoruptie in anul 2017. Printre cele mai mediatizate dosare instrumentate de procurorii anticoruptie s-au aflat cele privind decontarile…

- Mașina jurnalistei a fost incendiata in luna octombrie de persoane necunoscute, chiar in fata casei, dupa care a explodat. Din mașina nu a mai ramas mare lucru, doar caroseria arsa. Imediat dupa incident, ea acuza ca interlopii au fost cei care i-au incendiat masina ca urmare a unei razbunari,…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au stiu si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan. Vlad Voiculescu i-a nominalizat pe actorul Alexandru Arsinel si pe fostul deputat Victor Socaciu. „Nu exista multi medici sau multi…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a vorbit marți seara, la Antena3, despre dosarul Black Cube. Acesta a criticat intervenția președintelui Klaus Iohannis care, la momentul respectiv, a cerut „celeritate” in acest dosar.„Repet, este de instigare la infracțiuni informatice sa ceara celeritate…

- Dosarul medicului Lucan. Acuzatii de mita si trafic de organe Ancheta procurorilor DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan dezvaluie dedesubturile transplantului de rinichi practicat la ICUTR Cluj-Napoca si mecanismul prin care institutia a fost capusata si adusa in pragul falimentului, dar aduce…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca 'incercarile de a controla sistemul judiciar' fac acest sistem mai prost si precizeaza ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, il evita in discutiile pe aceasta tema.Miercuri seara, la Antena 3, Tudorel Toader l-a ironizat pe președinte. ”A spus ca…

- CSM a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au spus surse din CSM, pentru Agerpres. Decizia ar fi fost luata cu 9 voturi ”pentru” și 7 ”impotriva”. In 26 septembrie, Laura Codruța Kovesi a solicitat CSM sa analizeze daca afirmatiile ministrului…

- CSM: Declaratiile lui Tudorel Toader privind cazul Belina au afectat sistemul judiciar Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, ca declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind ancheta Belina, au afectat sistemul judiciar, potrivit unor surse judiciare. Initial, Inspectia…

- Președintele Comisiei pentru Administrație publica din Camera Deputaților, Florin Roman (PNL), a declarat luni, in contextul dezbaterilor din plen privind bugetul pe anul viitor, ca majoritatea guvernamentala i-a „platit un tain" de zeci de milioane de euro UDMR-ului.

- Directia Nationala Anticoruptie reactioneaza la propunerile de modificare a Codului de Procedura Penala si a Codului Penal formulate in comisia speciala condusa de Florin Iordache. Potrivit DNA, comisia foloseste directia europeana cu privire la prezumtia de nevinovatie pentru a elimina capacitatea…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, ultima persoana acuzata in dosarul Black Cube face dezvaluiri incendiare despre ”cuoarele Justiției”. Acesta susține ca pentru a șasea oara, ALEATORIU, prelungirea mandatului se va face de aceeași judecatoare de la Tribunalul București.

- Curtea Constitutionala a respins sesizarea depusa de catre presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in legatura cu Dosarul Belina, privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern.

- Curtea Constituționala a respins solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu și a decis ca procurorii DNA pot ancheta hotarari de guvern. Astfel, CCR a decias ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern. Ancheta DNA in cazul Belina nu vizeaza oportunitatea,…

- Curtea Constitutionala urmeaza sa se pronunte, joi, in cazul sesizarii facute de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, privind dosarul DNA legat de cazul Belina. Tariceanu a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern. Dupa dezbaterile…

- "Am vizualizat o intalnire la un grup de dialog social. Am vazut ca au participat și magistrați. Eu am vazut, marturisesc, partea de final. Aș dori sa pun in discuție efectuarea de catre Inspecția Judiciara de verificari cu privire la ce am putut vedea eu. Ințeleg ca au vazut foarte mulți magistrați…

- Judecatoarea Gabriela Baltag a cerut marti, in plenul CSM, sesizarea Inspectiei Judiciare pentru a se verifica daca prezenta procurorului-sef al DNA si a altor magistrati la dezbaterile organizate de Grupul pentru Dialog Social, in care s-au discutat aspecte cu caracter politic, respecta obligatiile…

- Judec[toarea care l-a condamnat la 10 ani de puscarie pe Dan Voiculescu in Dosarul ICA face afirmatii socante. Camelia Bogdan a spus la o dezbatere a Grupului pentru Dialog Social ca Romania poate pierde banii din fondurile europene daca legile justitiei vor fi adoptate in aceasta forma.Citește…

- "Durata contractului: 5 (cinci) ani, respectiv 60 luni, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional, pe o perioada de inca 5 (cinci) ani, respectiv 60 luni, in functie de necesitatile autoritatii contractante si de limita creditelor bugetare alocate. Termenul limita de primire a ofertelor:18.12.2017,…

- Este vorba despre concurenta Bianca, fata care a revenit in concurs dupa ce a fost eliminata in prima parte a show-ului. Ce este ciudat (din punctul de vedere al concurentelor), ca in fiecare Gala de sambata seara, de cand a revenit in concurs, Bianca este in top trei, in preferintele telespectatorilor,…

- China a respins joi un raport al Congresului SUA care ii acuza mass-media de stat de spionaj si propaganda, considerandu-l o pura "facatura", informeaza agentia Xinhua.Raportul, emis de Comisia privind relatiile economice si de securitate intre SUA si China din cadrul Congresului Statelor…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, la Parlament, ca nu il intereseaza raportul MCV, ci ca in Romania sa nu mai existe abuzuri la adresa cetațenilor, din partea procurorilor și a judecatorilor. El a afirmat ca a pregatit mai multe amendamente la legile justiției, care prevad ca Inspectia…

- Dupa ce a solicitat si obtinut votul in cadrul comisiei de ancheta a alegerilor din 2009 privind sesizarea ministerului Justitiei pe refuzul Laurei Codruta Kovesi de a se prezenta la audieri, Liviu Plesoianu revine cu un apel catre ministrul Tudorel Toader. Deputatul PSD i-a solicitat ministrului…

- Un grup de democrati din Camera Reprezentantilor a Congresului american a anuntat miercuri ca va initia o procedura de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump, un demers care are insa sanse reduse de succes in conditiile majoritatii republicane din Camera, informeaza Associated Press si…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale de modificare a legilor Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a anuntat miercuri ca saptamana viitoare va depune proiectul de lege prin care Inspectia Judiciara sa fie scoasa din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, informeaza news.ro.”Pentru…

- Un copil in varsta de doar un an locuieste cu mama sa, dupa ce aceasta a fugit cu el din locuinta in care locuia impreuna cu concubinul ei. Gheorghe, tatal micutului lupta sa ia copilul la el si sustine ca mama nu-l hraneste si nu-l ingrijeste si ca acesta se afla in pericol.

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir face noi acuzații incendiare la adresa statului paralel. Dragomir a declarat duminica seara, la Antena3, ca o cunoscuta televiziune de știri din Romania a fost salvata de la faliment de Florian Coldea și sistemul condus de acesta. Acesta a prezentat la „Subiectiv”…