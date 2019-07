Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul organizat de Teatrul National de Opera si Opereta „Nae Leonard, in colaborare cu Primaria Galati, a ajuns de ja la cea de-a VI-a editie. Se va desfasura in perioada 28-29 iunie si va fi gazduit de stadionul „Dunarea”. Biletele se pot procura de la teatru, online sau de la casele de bilete…

- De 10 ani, Iașul trepideaza in ritmul roții zimțate care separa o secvența de cealalta. De 10 ani, la Iași, se pune reflectorul pe valorile autentice ale filmului romanesc, pe creatori de momente ramase intr-o istorie pe care nu ai cum sa o simți fara sa aduci laolalta conștința, sufletul și magia.…

- Jocuri, animatori, concursuri sportive, ateliere de creatie, petreceri pentru bebelusi, face painting sau miniconcerte vor colora Constanta de 1 iunie.Calendarul evenimentelor: Ziua Copilului in Tara Piticilor, Parcul Tabacarie, 11:00 19:00bull; 30 de mascote, personaje ndash; eroi ai filmelor si desenelor…

- Baia Mare : Capitala Copiilor in perioada 31 mai – 2 iunie 2019! Programul complet al activitaților din toate cartierele Municipiului Baia Mare. La inițiativa primarului Catalin Cherecheș, cei mici vor avea parte de multe surprize placute in toate cartierele municipiului Baia Mare, de Ziua Copilului.…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Direcția Comunicare, Relații Publice, in colaborare cu Consiliul Județean Prahova, prin Centrul Județean de Cultura și Inspectoratul Școlar Județean, organizeaza, sambata, 1 iunie 2019, Festivalul dansului „Copilaria Inunda Batranul Bulevard”, eveniment de tradiție…

- Primul teatru de improvizație pentru copii din Romania, "Littleimpro", a poposit sambata, 25 mai 2019, la Campina, la invitația Asociației Frizzly, condusa de Clara Leica. O surpriza frumoasa pentru copii, dar și pentru adulții care i-au insoțit. Teatrul de improvizație pentru copii inseamna un spectacol…

- CFR Cluj - CSU Craiova // Suporterii din „Peluza Visinie", galeria celor de la CFR Cluj, s-au pregatit in mod special toata saptamana pentru partida din aceasta seara, cu CSU Craiova. CFR Cluj - CSU Craiova se joaca azi, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport…

- Comunitatea locala din Novaci se pregatește de cel mai important eveniment de peste an. Este vorba de Festivalul de folclor pastoresc "Urcatul Oilor la Munte", un complex de manifestari cultural-artistice menit sa promoveze tradițiile zon...