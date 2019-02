Doi fraţi geniali din Câmpulung Muscel, studenţi la Oxford

Andreea şi Costin Oncescu, doi fraţi originari din Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, sunt studenţi la Oxford. Andreea este în ultimul an la Inginerie, are două stagii de practică la Rolls-Royce, firmă care i-a făcut şi o ofertă de muncă, iar Costin este în primul an la Informatică. [citeste mai departe]