"Economiile emergente in ansamblu pareau sa fie mult mai robuste fata de situatia de cu ani in urma. Bancile mari arareori tin cont de externalitati. Daca m-ar intreba cineva ce este schimbat azi fata de acum 10 ani, as raspunde ca o schimbare dramatica este erodarea multilateralismului si cresterea protectionismului. De asemenea, avem de-a face cu respingerea elitelor. In plus, noile tehnologii pot cauza dislocari masive pe piata muncii si aceasta poate deveni o are problema. Cred ca un soc mare, daca va veni, poate veni din pietele de capital, din cauza expansiunii acestui shadow banking.…