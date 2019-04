Daniel Dăianu: O corecție inevitabilă. Esențial este cum se va face! Norii se aduna în lume; economii peste tot încetinesc în condiții de tensiuni comerciale, de nivele înalte ale datoriilor publice și private în numeroase state, de mari imponderabile -între care și efecte ale Brexit-ului. Unii amintesc ca bancile sunt mai bine garnisite cu capital propriu (plus pasive eligibile drept capital –asa numite MREL (minimum required eligible liabilities) și lichiditați, dar se subestimeaza ponderea în creștere a finanțarilor acordate de entitați non-bancare, ce nu sunt reglementate în mod adecvat; riscuri sistemice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

