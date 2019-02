Stiri pe aceeasi tema

- A cere Bancii Nationale a Romaniei sa gestioneze dobanzile mici pe piata monetara asigurand totodata stabilitatea cursului nu este rezonabil, si nu trebuie aratat cu degetul la rezerva considerabila a bancii centrale, spune, intr-un comentariu pe blog, economistul Daniel Daianu, membru in Consiliul…

- Banca Nationala a Romaniei isi exprima din nou disponibilitatea de a raspunde unei eventuale invitatii la dialog, formulate de Parlamentul Romaniei, conform unui comunicat de presa al institutiei. "Din păcate, formula utilizată de senatorul Daniel Zamfir, de a se substitui Parlamentului României,…

- "Statul roman are, in anii care vin, o perioada mult mai dificila de gestionat si nu vreau ca oamenii sa aiba sentimentul unui pericol iminent. Este o perioada de profunda modificare, la nivel internațional, nu doar in plan strategic si militar, in plan economic si tehnologic. Vin mutatii profunde,…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a menționat, marți, la o emisiune TV, ca sunt cateva motive din cauza carora audierea Guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, s-ar putea sa nu aiba loc saptamana viitoare.„Haideți, sa vedem invitația. Saptamana viitoare se intampla…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, in sedinta de astazi, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5% pe an. Conducerea BNR a mai decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta…

- Toma Petcu susține ca proiectul realizat de Ministerul Finanțelor de schimbare a mai multor legi și ordonanțe ar putea avea repercusiuni asupra consumatorilor. Liderul ALDE a mai declarat ca are deja semnale de ingrijorare. "Eu sper sa mai fie corectata" "Cred ca, din pacate, aceasta…

- Economia mondiala ar putea intra in perioada urmatoare intr-o noua recesiune, insa nu de amploarea celei din 2007-2009, a spus miercuri Daniel Daianu, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).