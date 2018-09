Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista o strategie de a evita o criza, insa acumularea unei rezerve este un act de prudenta, iar Romania a beneficiat de o rezerva importanta la momentul crizei, care a oferit un spatiu de manevra mai mare, a spus Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, in cadru evenimentului de…

- Criza financiara a fost parte dintr-un ciclu economic fiscal firesc, insa panta descendenta a fost mult mai abrupta si a avut un impact mult mai mare decat cel anticipat, iar efectele acesteia se pot vedea pe termen lung. Cu toate ca a fost un soc pentru toata lumea, la 10 ani de la lovitura sistemul…

- Unde ne aflam la un deceniu de la prabusirea bancii de investitii Lehman Brothers si incotro ne indreptam? Voi incerca sa exprim cateva ganduri intr-un stil telegrafic, cu riscul ca formulari sa fie vazute drept “teze”. Dar exista fapte si argumente ce sustin gandurile de mai jos. Ma voi referi…

- Meraliyev Saduokhas, fostul director general al Grupului Petrom, a fost ales in 1 septembrie membru interimar și președinte al Consiliului de Administrație a Rafinariei Rompetrol, ca urmare a renunțarii lui Catalin Dumitru la aceste funcții, arata un raport de pe site-ul Bursei de Valori București,…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea nr. 2 16.08.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii CORAL S.A.. In cadrul AGOA s au decis urmatoarele: Articolul 1 Se prelungeste mandatul lui PANAGIOTIS DRAKOS, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii,…

- Societatea Transloc reia procesul de selecție a 4 membri din cadrul Consiliului de Administrație. Aspiranții la aceasta funcție pot sa iși depuna dosarele de candidatura pana vineri, 07 septembrie 2018, ora 14.00 la sediul Primariei Targu- Jiu. Printre cei care faceau parte din cadrul CA pana…

- Ministerul Transporturilor si expertul sau in recrutare, SC Pluri Consultants Romania SRL, anunta declansarea procedurii de recrutare si selectie de candidati pentru nominalizarea in vederea numirii membrilor Consiliului de Administratie la Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta.…

- Un membru PSD a fost numit in Consiliul de Administrație al Societații Naționale de Inchideri Mine Valea Jiului. Radu Sorin, rectorul Universitații Petroșani, a fost revocat de Ministerul Energiei din calitatea de membru al CA-ului, in locul sau fiind nominalizat Dorel Rusu. Tocmai de la Șoimuș,…