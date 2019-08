Daniel Daianu afirma ca economia SUA ramane cea mai influenta in spatiul global, cu o pondere de circa 20% din PIB-ul mondial; dolarul detine mai bine de 60% din mijlocirea tranzactiilor cu bunuri si servicii in lume.



"Ai zice ca este un dezechilibru flagrant, dar explicatia rezida, inter alia, in volumul tranzactiilor financiare in raport cu cele comerciale si increderea in dolar ca moneda de rezerva. Fed-ul este banca centrala care emite moneda de rezerva a carei suprematie se vede cand se cauta zone de refugiu. Pozitia centrala a dolarului are origine in preeminenta economica si…