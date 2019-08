Daniel Daianu, Consiliul Fiscal: Rectificarea are loc in conditiile in care bugetul este teribil de incordat, ca niciodata parca

Stiri pe aceeasi tema

- Rectificarea bugetara are loc in conditiile in care bugetul public consolidat este teribil de incordat, ca niciodata parca, a declarat , Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, intr-un interviu acordat Agerpres.

- Pentru a adera la zona euro este nevoie de un grad de robustete economica, iar un test pentru toti cei care decid in societatea romaneasca este initierea unor corectii in politica macroeconomica in 2020, fie el un an electoral, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Daniel Daianu, presedintele…

- Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, a precizat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca ar fi grozav sa se termine cu promisiuni desarte, care sa creeze alte asteptari ale cetatenilor ce nu pot fi onorate.

- "Exista riscuri semnificative de depașire a țintei de deficit asumate și chiar a nivelului de referința de 3% din PIB pentru deficitul bugetar. In absența adoptarii unor masuri compensatorii suplimentare credibile, intervalul probabil in care se va plasa deficitul bugetar la finalul anului 2019 potrivit…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat joi ca rectificarea bugetara va fi adoptata abia in luna august, din lipsa de timp, urmand ca saptamana viitoare sa aiba loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare al Tarii (CSAT).

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat joi ca rectificarea bugetara nu va mai avea loc pe 31 iulie, data vehiculata pana acum de Guvern, ci va fi amanata, cel mai probabil cu o saptamana. "Mai sunt cateva lucruri de incheiat. Aprobarea ei in Guvern tine de pasul de trecut cu CSAT.…

- Daniel Daianu renunta, incepand de luni, la functia de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al BNR, dupa ce a fost numit membru al Consiliului Fiscal, informeaza un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), transmis AGERPRES. "Avand in vedere numirea domnului Daniel…