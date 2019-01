Stiri pe aceeasi tema

- Groupe Renault a anuntat, marti, numirea actualului director executiv al Uzinei Vehicule Dacia, Christophe Dridi, in functia de director general al Automobile Dacia si al Groupe Renault Romania, de la 1 ianuarie 2019.El preia aceasta responsabilitate de la Jerome Olive, Alliance Regional SVP…

- Cinci candidați au ramas in cursa pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Poliției Locale Buzau. Aceștia au susținut proba scrisa a examenului, insa doar un candidat a reușit sa obțina nota de trecere. Este vorba despre fostul ofiter de informatii in S.R.I., Cornel Dumitrașcu, care a susținut…

- Funcțiile de conducere din cadrul Poliției Locale au fost, din nou, scoase la concurs. Termenul pentru depunerea dosarelor de inscriere s-a incheiat și au fost selectate cele care indeplinesc condițiile prevazute de lege. Dupa prima etapa, 5 buzoieni au ramas in cursa pentru cele 3 posturi vacante puse…

- Adrian Tutuianu, care a fost exclus luni din partid, a spus ca inregistrarile aparute in spatiul public au fost coordonate de catre Codrin Stefanescu, iar langa el au fost fostul deputat Radu Popa si fostul presedinte al Consiliului Judetean, Oprea de la Dambovita, noteaza Hotnews.

- Guvernul a propus-o pe Claudia Victoria Nicolae pentru funcția de director al agenției de presa Agerpres. Candidatura a fost prezentata azi in cadrul ședinței birourilor reunite ale celor doua camere ale Parlamentului. Claudia Nicolae a fost director general adjunct al Agerpres pana in iulie 2018,…

- A fost demarata campania de plata in avans a subvențiilor agricole pentru 2018. Astfel guvernul PSD-ALDE continua o practica benefica, care a adus recolte record și face dovada perseverenței in aplicarea masurilor cheie ale programului de guvernare pentru a acorda fermierilor romani șanse egale in competiția…

- Horațiu Clepan este noul director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Alba. Clepan și-a preluat funcția miercuri. In urma cu trei luni de zile acesta și-a dat demisia din Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia. Funcția pe care o va prelua nu este noua in familia Clepan. Tatal lui Horațiu,…

- Un fost subprefect al judetului Constanta, Mustafa Levent Accoium, a fost numit in functia de secretar general adjunct la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, potrivit unei decizi publicate luni in Monitorul Oficial, conform news.ro.In 2014, Mustafa Levent Accoium a fost numit in functia de…