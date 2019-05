Actorul britanic Daniel Craig va fi operat la glezna, dupa ce s-a accidentat in timpul filmarilor pentru cel de-al 25-lea lungmetraj din franciza "James Bond", insa acest incident nu va modifica calendarul productiei, informeaza AFP. Starul britanic s-a ranit in Jamaica, in timp ce filma a cincea pelicula in care joaca rolul celui mai faimos spion din lume, a indicat miercuri contul oficial de pe Twitter dedicat personajului James Bond. Cu toate acestea, lansarea in cinematografe a celui mai recent episod din saga "James Bond" ramane programata pentru luna aprilie a anului viitor, a precizat aceeasi…