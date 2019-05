Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Daniel Craig va fi operat la o glezna dupa ce s-a accidentat in timpul filmarilor pentru cel de-al 25-lea lungmetraj din franciza „James Bond”, potrivit news.ro.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, reprezentanti ai francizei au anuntat: „Daniel Craig va fi supus unei interventii minore…

- Keanu Reeves a dezvaluit vineri ca a fost indragostit de colega sa din filmul "Speed", Sandra Bullock, relateaza sambata UPI. Actorul in varsta de 54 de ani a avut numai cuvinte la lauda la adresa Sandrei Bullock in cadrul emisiunii "The Ellen DeGeneres Show", dupa ce actrita a dezvaluit in decembrie,…

- Actorul britanic Daniel Craig este implicat in rescrierea scenariului celui de-al 25-lea film din seria "James Bond", care va fi lansat in aprilie 2020, relateaza contactmusic.net, potrivit mediafax.O sursa apropiata echipei de producție a declarat ca actorul lucreaza la scenariu alaturi de…

- Pe masura ce filmul James Bond cu numarul 25 se pregatește sa ajunga pe marele ecran, aflam tot mai multe detalii din culisele producției. Ca intotdeauna, mașina pe care o va conduce Agentul 007 este unul dintre principalele subiecte de discuție in mediul online. Am aflat la volanul carui vehicul se…

- Primul accident, survenit dupa o ruptura de anevrism, a avut loc pe 11 februarie 2011, la scurt timp dupa terminarea filmarilor la primului sezon, a povestit actrita intr-un amplu articol publicat in revista "The New Yorker". Pe fondul unor dureri severe si aproape inconstienta, Emilia a fost…

- Daniel Craig s-a razgandit! Dupa ce a spus ca mai degraba și-a taia venele decat sa mai joace in „James Bond”, actorul a decis ca merita sa mai intre inca odata in pielea agentului 007, insa cu un preț… uriaș. Britanicul a cerut suma de 25 milioane de dolari pentru a fi din nou James Bond, in cel de…

- Actorul Rami Malek se afla in negocieri avansate pentru a juca rolul negativ in cel de-al 25-lea film al francizei James Bond, potrivit Collider, informeaza News.ro.Citește și: Actorul Jude Law s-a logodit cu iubita sa Phillipa Coan, dupa o relație de patru ani. Nunta urmeaza sa aiba loc in…