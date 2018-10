Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Agriculturii Daniel Constantin a afirmat, sambata, ca fara un nivel de investitii ridicat, nu se poate vorbi despre dreptate sociala, de bani pentru pensii si salarii, scrie Agerpres."Cred ca fara un nivel de investitii ridicat nu putem sa vorbim nici de ceea ce inseamna…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat la 81,69 dolari pe baril, un nivel care nu a mai fost atins din noiembrie 2014, fiind ulterior tranzactionate in urcare cu 0,4-, la 81,5 dolari pe baril. Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a avansat cu…

- Mai ieri, de câte ori deschideam vreo pagina în internet, îmi sarea în fata un spot publicitar, sonorizat de o tânara care întreaba, punând un accent puternic pe primul cuvânt al frazei: „Vrai sa traiesti, sa înveti si sa lucrezi în…

- Pilonul II de pensii nu va fi taiat, suspendat sau eliminat ci, din contra, pana la final de an ar putea fi “o surpriza placuta”, pe acest pilon de pensii, a declarat miercuri, la Digi 24, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “Nu va taia nimeni din Pilonul II, nu va suspenda,…

- Teodorovici a anuntat, miercuri seara, la Digi 24, ca se lucreaza deja la constructia bugetului pentru 2019, urmand a fi un buget cu mare accent pe zona sociala, insa, ”la fel de importanta sa fie si zona economica”, conform news.ro. In acest context, ministrul a vorbit despre Pilonul II de pensii.…

- Apple a confirmat in sfarsit data la care va prezenta noua sa gama de iPhone-uri. Compania a trimis o invitatie pentru evenimentul „Gather round” catre presa si parteneri, acesta urmand a fi organizat in cadrul noului sediu al companiei din Cupertino in sala „Steve Jobs”. Pe langa noile modele de iPhone,…

- APEL DE SELECTIE – varianta simplificata – Data publicarii 17.08.2018 Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 5/2018 pentru masura M2\6B Investitii in infrastructura sociala si integrarea romilor in perioada 17.08.2018-30.10.2018.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la valoarea de 3,47%, de la 3,45%, cat inregistrase vineri, informeaza BNR....