Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București dezbate, miercuri, cererea lui Augustin Lazar de suspendare a procedurii revocarii din functie, dupa ce instanta din Alba Iulia a decis ca procesul sa fie judecat la Bucuresti.Initial, Augustin Lazar a introdus actiunea la Curtea de Apel Alba Iulia, avand in vedere…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul ministru al Agriculturii Daniel Constantin sa fie adus cu mandat cu insotitor pe 23 ianuarie. Constantin va fi audiat in calitate de martor in dosarul in care fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a fost condamnat in prima instanta la un an de inchisoare cu suspendare…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, ca fostul ministru Daniel Constantin sa fie dus cu mandat in instanta pe 23 ianuarie, pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul in care fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a fost condamnat in prima instanta la un an de inchisoare cu suspendare pentru…

- Fostul ministru Agriculturii, Daniel Constantin, va fi adus cu mandat la Curtea de Apel București pentru a fi audiat in dosarul fostului ofițer SRI Daniel Dragomir, informeaza Antena3. Decizia aparține judecatorului de caz, dupa ce Daniel Constantin a refuzat in repetate randuri sa se prezinte la…

- Fostul șef ANAF Gelu Diaconu a fost audiat in dosarul fostului ofițer SRI Daniel Dragomir, și a declarat ca atunci cand era in funcție, ambasadorul Olandei intervenea pentru firmele omului de afaceri Rami Ghaziri. La urmatorul termen, fostul ministru Daniel Constantin va fi adus cu mandat.Judecatorul…

- Fostul sef ANAF Gelu Diaconu a fost audiat in dosarul fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, si a declarat ca atunci cand era in functie, ambasadorul Olandei intervenea pentru firmele omului de afaceri Rami Ghaziri. La urmatorul termen, fostul ministru Daniel Constantin va fi adus cu mandat.

- CCR si Curtea de Apel Bucuresti au desfiintat doua completuri de judecata in dosarul lui Liviu Dragnea, ostile liderului PSD. „Adevarul“ va prezinta culisele politice si juridice prin care Liviu Dragnea a primit inca o sansa - a treia - de a fi judecat de un complet favorabil in dosarul angajarilor…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, marti, decizia definitiva in dosarul in care Mitica Dragomir, fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat in prima instanta la sapte ani de inchisoare cu executare.