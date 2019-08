Stiri pe aceeasi tema

- Daca Victor Ponta s-a asezat la masa cu Calin Popescu Tariceanu, numarul doi din Pro Romania, Daniel Constantin, spune ca „indiferent ce se intampla” nu va fi de acord cu o alianta cu ALDE si-l ataca frontal pe seful acesteia despre care spune ca este „un rebut politic”. „Tariceanu cauta, si inteleg…

- ​​Daca Victor Ponta s-a asezat la masa cu Calin Popescu Tariceanu, numarul doi din Pro România, Daniel Constantin, spune ca „indiferent ce se întâmpla” nu va fi de acord cu o alianța cu ALDE și-l ataca frontal pe șeful acesteia despre care spune ca este „un rebut…

- Daniel Zamfir, liderul senatorilor ALDE, lanseaza un atac dur la adresa prim-vicepreședintele Pro Romania, Daniel Constantin, care a declarat luni la Realitatea TV ca „indiferent ce se intampla” nici el și nici alți colegi din partid nu vor accepta niciodata sa se alieze cu Tariceanu, pe fondul discuțiilor…

- Prim-vicepreședintele Pro Romania, Daniel Constantin, a declarat luni la Realitatea TV ca „indiferent ce se intampla” el nu o sa accepte niciodata sa se alieze cu Calin Popescu Tariceanu, pe fondul discutiilor despre formarii unor grupuri comune ALDE - Pro Romania in Parlament.„Tariceanu cauta…

- Fostul presedinte Traian Basescu a catalogat alianta Pro Romania - ALDE drept un mini-USL format din „scursuri, resturi, ramasite” din PSD si PNL care va „ingropa” ambele formatiuni.„As spune ca incurcate sunt caile Domnului. De fapt discutam despre ramasite, resturi din PSD si PNL care, daca…

- ALDE si Pro Romania vor forma o alianta politica, a anuntat miercuri Calin Popescu Tariceanu, care s-a intalnit cu Victor Ponta. El spune ca cele doua formatiuni vor avea grupuri parlamentare comune.

- Șerban Nicolae a declarat ca e de acord ca PSD sa aiba un candidat comun cu ALDE și Pro Romanie pentru alegerile prezidențiale, insa candidatul sa fie din PSD. Acesta a precizat ca s-a inscris in competiția interna pentru prezidențiabil ca sa transmita un mesaj unitar din partea partidului, conform…

- "Nu am vorbit cu Victor Ponta. Nu am vorbit cu Pro Romania. Nu am avut nicio discutie legata de o viitoare negociere. Am vorbit cu domnul Tariceanu, dupa cum stiti suntem in coalitie, vom avea o discutie si cu UDMR. Suntem deschisi dialogului, dar nu am avut nicio discutie cu Pro Romania. Daca se…