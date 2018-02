Stiri pe aceeasi tema

- PSD Dambovița a decis prin vot sa il mandateze pe Daniel Comanescu pentru a conduce Consiliul Județean Dambovița. Acesta a Post-ul PSD a decis: Daniel Comanescu va fi noul președinte CJD! Cristea și Manole, vicepreședinți apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Prima sedinta a plenului Senatului din cea de a treia sesiune ordinara a legislaturii 2016 - 2020 si prima a acestui an a inceput astazi cu intonarea Imnului national. Din cei 135 de senatori si-au anuntat prezenta 103. Ca la inceputul fiecarei sesiuni ordinare, a fost aleasa noua componenta a Biroului…

- Plenul Senatului a votat, joi, componenta Biroului permanent pentru noua sesiune parlamentara, format din presedinte, patru vicepresedinti, patru secretari si patru chestori, cu respectarea ponderii numarului de senatori ai fiecarui grup fata de numarul total de membri, informeaza Agerpres.ro. Biroul…

- Patinoarul Arsenal se va redeschide, pentru a doua oara in acest sezon, vineri 2 februarie, de la ora 17:00. Reprezentanții Post-ul Patinoarul Arsenal se va redeschide, pentru a doua oara in acest sezon apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Happy Hour la Beraria „Vlad Tepes” din Targoviște! In toate zilele de luni, marți, miercuri și joi (cu excepția sarbatorilor religioase Post-ul TARGOVIȘTE: Happy Hour la Beraria „Vlad Țepeș”! Reducere de 50% la toate bauturile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consiliul Judetean Dambovita, Complexul National Muzeal “Curtea Domneasca“ Targoviste, Universitatea „Valahia” din Targoviste, Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creanga” din Post-ul DEZBATERE: „Unirea Principatelor de la 1859: intre importanta istorica si cunoastere” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Noi inițiative privind imbunatațirea competențelor-cheie și digitale ale cetațenilor europeni, in scopul promovarii valorilor comune și al sensibilizarii elevilor cu Post-ul Progres profesional prin dezvoltarea competențelor-cheie și digitale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul liberal de Dambovița, Cezar Preda a fost ales președinte al grupului PPE din cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Deputatul Post-ul Cezar Preda, ales președinte al grupului PPE din cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- COMUNICAT DE PRESA Avand in vedere numarul tot mai mare al furturilor de apa, inclusiv al racordarilor ilegale Post-ul Compania de Apa ofera recompense celor care ii parasc pe cei racordați fraudulos la apa și canalizare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar din Pucioasa și-a gasit mașina in trei roți. Hoții i-au furat roata din stanga spate, in ciuda faptului Post-ul PUCIOASA: Hoți cu tupeu! Au furat o roata de la o mașina parcata in fața blocului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- CEC Bank deruleaza in perioada 8 ianuarie - 31 martie 2018 o campanie promotionala la creditele in lei de nevoi personale si la creditele de refinantare credite de consum. Astfel, clientii persoane fizice pot beneficia de o rata a dobanzii avantajoasa, de 9,90% pe an, fixa pe intreaga perioada de creditare.…

- Spargere terminata cu spitalizarea unuia dintre hoți, in zona de sud a județului. Doi barbați, de 27, respectiv 60 de Post-ul GAEȘTI: Doi hoți s-au batut dupa o spargere! Unul a ajuns la spital apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost aleasa, vineri, presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit propriului CV, Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitații București in 1988 și a fost, pe rand, jurisconsult, judecator (la Judecatoria Sector 1 ...

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat miercuri, 3 ianuarie 2017, sentinta definitiva in dosarul finantarii ilegale a echipei de fotbal Poli Timisoara, de catre Consiliul Judetean Timis, din perioada in care echipa era patronata de Marian Iancu.

- Donald Trump s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene. "Prinsi cu mainile patate; sunt foarte dezamagit ca Administratia din China permite…

- Consiliul Județean Dambovița a semnat astazi, 27 decembrie 2017, cel de-al 19 –lea contract de finanțare pentru obiectivele de investiții Post-ul DAMBOVIȚA: CJD a semnat contractul de finanțare pentru cel mai mare obiectiv de investiții din cadrul PNDL 2 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…

- Politist local superior – Poliția Locala a Municipiului Targoviște Director financiar contabil – Spitalul Orasenesc Pucioasa Inspector (4 posturi) – Post-ul DAMBOVIȚA: Ce postri in sistemul bugetar sunt scoase la concurs pe acest final de an apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vineri, 22 decembrie, se implinesc 28 de ani de la caderea comunismului din Romania. Fostul presedinte Ion Iliescu a scris un mesaj in acest sens pe blogul sau, transmitand ca in tara a avut loc o Revolutie, chiar daca multora nu le place sa o numeasca asa.

- L-ar susține pe Dian Popescu pentru o funcție importanta la București, care sa-l faca incompatibil cu postul de președinte al ALDE Gorj. Informația a fost oarecum confirmata la un post de radio de unul din opozanții actualului președinte. Este vorba...

- L-ați vazut? Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița desfașoara activitați de cautare a minorului CIOLACU ROHIT-SINGH, de 14 ani, Post-ul Un copil din Hulubești a disparut in drum spre școala apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fostul Muzeu al Petrolului din Moreni se poate prabuși oricand peste case localnicilor. Cladirea este in paragina de aproape șase ani, dupa ce a fost mistuita de flacari. Nici pana acum nu s-a aflat cauza incendiului despre care oamenii locului cred ca ar fi fost pus intenționat. Muzeul Petrolului din…

- Vinerea e ziua lor, aici, la Gazeta Damboviței… Sunt elevii mei de azi, sensibili, inteligenți, preocupați de invalmașirile timpului pe Post-ul TABLETA DE VINERI: Cristina DARMAZ – Tigrii infometați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In saptamana din ajunul Craciunului, Consiliul Judetean Dambovita si Centrul Judetean de Cultura Dambovita vor duce vestea cea buna a Post-ul Solistele Orchestrei Populare „Chindia” vor colinda mai multe localitați din județ apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministerul Justitiei propune crearea unui consiliu in scopul monitorizarii implementarii actiunilor prevazute de Planul National in domeniul Drepturilor Omului pentru urmatorii cinci ani. Presedinte al consiliului ar urma sa fie premierul, iar vicepresedinti – ministrul justitiei si cel al afacerilor…

- Teodor Radoi a anunțat, astazi, intr-o conferința de presa a PNL ca va ataca in instanța hotararea luata ieri in Post-ul Teodor Radoi va ataca in instanța schimbarea din funcția de viceprimar al orașului Titu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consiliul Județean Dambovița continua demersurile necesare pentru implementarea cu succes a obiectivelor de investiții – finanțate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Post-ul Consiliul Județean Dambovița a semnat 18 contracte de finanțare in cadrul PNDL 2 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sicriul cu corpul neinsuflețit al Regelui Mihai a fost depus la Catedrala Ortodoxa din Lausanne. Zeci de romani au fost sa ii aduca un omagiu ultimului monarh al Romaniei. Sicriul cu corpul neinsuflețit al Regelui Mihai a fost depus la Catedrala Ortodoxa Greaca din Lausanne. Zeci de romani, inclusiv…

- Consiliul de Administrare a Asociației „Parlamentul-90" anunța cu profunda tristețe trecerea in lumea celor drepți a celui care a fost Alexandru Moșanu, primul președinte al Parlamentului Republicii Moldova, profesor universitar, doctor habilitat in științe istorice, membru de onoare al Academiei Romane.…

- Treisprezece persoane au fost ranite miercuri in ciocniri la Kiev in timpul unei noi incercari a autoritaților de a-l reține pe fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, devenit opozant al actualului regim ucrainean, relateaza AFP. Forțele de ordine au lansat un asalt asupra taberei…

- Fiul lui Ali Abdullah Saleh, fostul președinte yemenit ucis luni de rebelii houthi dupa ce a schimbat tabara in razboiul civil din țara sa, a chemat la razbunare impotriva mișcarii șiite proiraniene, a transmis televiziunea saudita al-Ekbariya TV, preluata de Reuters, care precizeaza ca nu a putut…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a venit la parada de 1 Decembrie, care a avut loc la Arcul de Triumf din Capitala insotit de cei trei nepoti imbracati in costume populare.Fostul sef de stat a sosit la parada tinandu-i de mana pe Sofia Anais și Traian, fiii Elenei Basescu, imbracati in…

- Societatea de Științe Matematice din Romania (SSMR) este una dintre cele mai vechi organizații profesionale din Romania și una din cele mai vechi societați de matematica din Europa. Scopurile Societații sunt promovarea și raspandirea cunoștințelor matematice, indrumarea și sprijinirea cercetarilor originale…

- Alegeri in invatamantul de performanta! Pe 25 noiembrie, la sediul Societatii Nationale pentru Stiinte Matematice Romania (SSMR) din cadrul Universitatii București, Facultatea de Matematica, au avut loc alegerile pentru desemnarea consiliului director, pentru mandatul 2017-2022. La Adunarea Generala…

- CEC Bank si compania de tehnologie Transfer Rapid extind la nivel national serviciul de incasare a ordinelor de transfer de bani din strainatate la bancomatele CEC Bank. Implementarea acestei functionalitati la nivel national vine in completarea celor deja existente, prin care se asigura accesul clientilor…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat de la tribuna Parlamentului un plan care, spune el, ar urma sa salveze Romania de la colaps. Desi cresterea economica este substantiala si reala, Basescu a propus masuri de criza: reduceri masive la cheltuielile bugetare si suspendari ale unor masuri prevazute…

- Consiliul Județean Dambovița a constituit printr-o licitație un drept de superficie asupra unui teren situat in zona fostei unitați militare Post-ul TARGOVIȘTE: Așa va arata mall-ul de la Gara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, a anuntat luni ca in luna decembrie va candida din nou pentru functia de presedinte al Partidului Social-Democrat (SPD) si ca ulterior va anunta daca ia in calcul o candidatura la postul de cancelar al Germaniei, transmite Reuters. Schulz a estimat…

- Primarul comunei Bolotești, Fanica Popa, este noul președinte al Ligii Aleșilor Local ai PNL Vrancea. Acesta a fost ales cu majoritate de voturi in cadrul alegerilor organizate, joi, de liberalii vranceni. Fanica Popa a obținut 163 de voturi din partea celor 273 de consilieri județeni,…

- George Cosac a declarat, vineri seara, dupa ce a fost reales la conducerea Federatiei Romane de Tenis, ca le-a spus membrilor afiliati ca impreuna pot realiza orice daca sunt “o echipa” si nu vor continua dezbinarile si amenintarile din ultimii doi ani. “Le-am spus membrilor afiliati ca putem realiza…

- Consiliul Județean Dambovița a semnat, astazi, cu partenerii din cadrul P.K. GRIZZLY S.R.L., firma care a caștigat dreptului de superficie Post-ul Sud-africanul Martin Slabbert, care a dezvoltat afaceri de miliarde de euro in Romania, va construi Mall-ul la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Igor Dodon a declarat ca un an al mandatului sau de președinte al Republicii Moldova a fost doar inceputul și ca realizarile cele mai semnificative și mai de succes vor urma. Despre acest lucru Dlui a scris pe pagina sa de pe rețelele de socializare, menționind ca astazi se implinește exact un an de…

- Comunicat de presa Consiliul Județean Dambovița continua demersurile necesare pentru implementarea cu succes a obiectivelor de investiții – Post-ul PNDL II: 2 contracte de finanțare pentru alți 15 kilometri de drum județean apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consiliul Județean Dambovița organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor publice de execuție vacante, dupa cum Post-ul Consiliul Județean Dambovița organizeaza concurs pentru opt posturi de consilier (grad superior, asistent și debutant) apare prima data in…

- Sportul românesc este din nou în doliu. Bogdanel Stoicescu, finantator al unui club de box si al unei echipe de fotbal, a încetat din viata la domiciliul din București, în urma unui atac de cord. Bogdanel Stoicescu, fost pugilist, finanta echipa ABC Stoicescu.…

- Referitor la licitația publica lansata de Consiliul Județean Dambovița in vederea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren situat Post-ul TARGOVIȘTE: CJD a stabilit caștigatorul licitației pentru mall-ul de la Gara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Parlamentarii USR și PMP au anunțat marți, in plen, ca voteaza impotriva candidaturii lui Sorin Grindeanu pentru șefia ANCOM, in timp ce deputatul Victor Ponta a susținut ca fostul premier va fi un bun președinte al acestei instituții. Deputatul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a afirmat ca…

- Comunicat de presa Vineri, 3 noiembrie 2017, la Corpul K al Universitații ‘’Valahia’’ din Targoviște, a avut loc Comitetul de Post-ul Aritina Mihai a fost aleasa președinte al Organizației Femeilor Liberale Filiala Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- "De ziua ta, iti dorim multa sanatate! La multi ani, tati!", a scris pe Facebook fiica cea mica a lui Traian Basescu, Elena. Ea a postat si o fotografie in care apar, alaturi de Traian si Maria Basescu, cei doi copii ai sai, Sofia si Traian Jr, toti cei patru stand pe treptele unei vile, iar…