- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania (SNPR) Decus, Bogdan Banica, ii cere lui Carmen Dan sa plece de la Ministerul de Interne. Banica ii reproseaza “atitudine fatarnica” fata de oamenii din minister a ministrului si ca a “ascultat, cu capul plecat, ordine menite sa destabilizeze…

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania (SNPR) Decus, Bogdan Banica, a postat mai multe mesaje adresate lui Carmen Dan, in care scrie ca a calcat demnitatea politistilor in picioare, i-a umilit si i-a trimis in patrulare in cosciuge cu roti. „E timpul. E timpul sa pleci acasa,…

- Cristian Merisanu, viceprimarul PSD din Vulcan, judetul Hunedoara, a starnit revolta soferilor de TIR dupa ce i-a jignit public, afirmand ca „stau si invart de volan, sa nu munceasca, pentru 2.000 de euro”. Un sofer plecat de mai multi din Romania i-a dat un raspuns pe masura.

- Vietnameza acuzata de asasinarea fratelui vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un va fi eliberata în 3 mai dintr-o închisoare din Malaezia, spune avocatul acesteia, citat de Reuters.Doan Thi Huong, în vârsta de 30 de ani, a fost acuzata, alaturi de o femeie din Indonezia,…

- Nu de puține ori dam importanța cuvenita doar medicilor sau asistenților și uitam de unele persoane care zilnic au grija de pacienți chiar daca in mod diferit, muncesc din greu și poate nu se bucura de aprecierea celorlalți. Astazi, este despre ele, infirmierele de la Spitalul Județean Mavromati.

- CHIȘINAU, 31 mart - Sputnik. Conform prevederilor legale, de indemnizația de maternitate pot beneficia femeile asigurate, sotiile care se afla la întretinerea sotilor salariati, dar si somerele care s-au aflat la evidenta în institutiile medico-sanitare din Republica Moldova. Ele…

- Nu mai este pentru nimeni un secret ca „vulturului” Catalin Cazacu i-au cazut prada multe domnișoare, starnind de-a lungul vremii numeroase controverse, așa ca lui Iura Luncașu, regizorul filmului „Faci sau Taci”, i-a fost ușor sa-l puna intr-un rol in care nu trebuie sa joace prea mult. Rol de baiat…