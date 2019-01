Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra UE, in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc "in veci". PNL cere premierului Viorica Dancila sa-l demita…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a adresat luni o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila in care ii solicita sa faca de urgenta toate demersurile necesare pentru ca in noua propunere de buget a Comisiei sa fie incluse fonduri suficiente pentru sprijinirea fermierilor afectati de pesta porcina…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata la Iași, ca PNL o va chema pe Viorica Dancila la "Ora Prim-Ministrului" la Camera Deputaților și pe ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la "Ora Guvernului" la Senat."Din nou am convocat-o pe doamna Dancila la Parlament. De data…

- Eurodeputatul PNL Daniel Buda ii cere premierului Viorica Dancila sa explice public care este stadiul studiilor de fezabilitate al celor trei spitale regionale de urgenta, sustinand ca va veni momentul cand in Romania se va da socoteala si pentru banii europeni nefolositi, nu doar pentru cazurile de…

- "O sa-i formulez doamnei ministru, luni, o solicitare sa ne lumineze, sa ne arate care este actul normativ, temeiul legal in baza caruia dumneai crede ca noi ar fi trebuit sa cerem voie Ministerului Sanatatii sa construim un spital la Sibiu. (...) In Ministerul Sanatatii exista un protocol incheiat…

- Profesorul Nicolae Hurduc a depus, luni, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura in functia de ministru al Cercetarii si Inovarii, in fata presedintelui Klaus Iohannis, tranmsite Agerpres.roLa ceremonie au participat si premierul Viorica Dancila, impreuna cu o parte a Cabinetului sau vicepremierul…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 29 octombrie 2018, o intrevedere cu Corina Crețu, comisarul european pentru politici regionale, in contextul participarii oficialului european la Conferința la nivel inalt "O politica de coeziune incluziva pentru o Uniune mai aproape de cetațenii…