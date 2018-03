Stiri pe aceeasi tema

- Romania isi propune sa acceseze in acest an 3,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeana pentru agricultura, fata de 3,3 miliarde de euro anul trecut, insa procedurile greoaie ii descurajeaza pe potentialii beneficiari, a declarat, luni, ministrul de resort, Petre Daea, in cadrul unei conferinte de…

- Romania are un deficit de aproximativ noua miliarde de euro pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, a declarat vineri, pentru AGERPRES , directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Adrian-Ionut Chesnoiu. El sustine ca exista “o diferenta foarte mare intre…

- Administratiile locale din Romania pot accesa fonduri europene, prin Programul WiFi4EU, lansat de Uniunea Europeana (UE), pentru instalarea unor puncte de acces public si gratuit la internet Wi-Fi, se arata intr-un comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Administrare si ...

- Combinatul siderurgic din Galați ar putea fi vandut de compania ArcelorMittal. Tranzacția ar putea avea loc pentru a compensa preluarea Ilva, cea mai mare otelarie din Europa. Grupul ArcelorMittal vrea sa achizitioneze cel mai mare mare combinat din Europa, dar Uniunea Europeana i-ar putea impune sa…

- Mai mult de o treime din fondurile europene care nu au fost absorbite la nivelul celor 28 de state membre ii revine Romaniei, care a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro din banii europeni alocati in Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 - 2013. De acesti bani, Romania si-ar fi asigurat 150 de…

- Tinerii din Romania pot aplica pentru diverse stagii de practica la institutii care tin de Uniunea Europeana, aceste perioade constituindu-se ca etape importante in formarea profesionala a viitorilor specialisti, a declarat luni, la Deva, parlamentarul european Iuliu Winkler (UDMR-PPE). El a aratat…

- Adrian Nastase, pe LISTA NEAGRA a CE despre ”CORUPȚI”. Prima reacție a fostului premier Amintim, pe scurt, ca intr-un document din 2012, Comisia Europeana a transmis Romaniei un document cu 21 de puncte, unde la punctul 20 se solicitau informații cu privire la urmatorii pași procedurali…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cum a decis sa candideze pentru prima data, desi era inca liderul Tinerilor Social Democrati. Fostul lider PSD a povestit ca ideea i-a venit dupa ce Adrian Nastase s-a hotarat sa renunte la candidatura.Citeste…

- Fostul premier Victor Ponta rupe tacerea, intr-un interviu acordat in exclusivitate STIRIPESURSE.RO si dezmite acuzatiile facute recent de fostul primar Marian Vanghelie. Fostul lider PSD sustine ca Vanghelie minte si incearca, prin "dezvaluirile" facute recent sa distraga atentia de la rezultatele…

- Discursul presedintelui tarii la "Romania la centenar" Presedintele României, Klaus Iohannis. Klaus Iohannis: Domnule ministru, domnule Presedinte al Academiei Române, domnilor presedinti ai consiliilor judetene, doamna primar, domnilor primari, domnilor rectori, doamna ambasador,…

- Un ajutor de minimis in valoare de 15.000 de euro este pus la dispoziția crescatorilor de animale sau a fermierilor din sectorul vegetal care au avut de suferit de pe urma atacurilor animalelor salbatice. In acest an au fost inregistrate decese din cauza atacurilor urșilor in stane, cat și…

- Congresul PSD aprinde și imaginația celor din PNL, care le solicita rivalilor sa voteze in Congres daca doresc ca Romania sa mai ramana in Uniunea Europeana, dat fiind faptul ca oficialii europeni au avertizat in repetate randuri asupra fatpului ca țara noastra se indreapta intr-o direcție greșita.…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar pe 1 si 2 se inregistreaza cele mai mari intarzieri. "Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare…

- Comisia Europeana a reacționat vineri, dupa ce ministrul de Justiție a cerut revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA, transmițand printr-un comunicat ca executivul comunitar urmarește indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. “Urmarim indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența…

- Romania va solicita pentru sectorul de pescuit si acvacultura, dupa 2020, asigurarea unui nivel de finantare similar cu cel acordat in actuala perioada de programare, cresterea valorii adaugate in sector prin utilizarea fondurilor europene si simplificarea procedurilor privind implementarea tehnica…

- Trei dintre cele mai importante proiecte energetice din Uniunea Europeana sunt BRUA, TAP si Nord Stream 2. Atunci când vor fi functionale, exista mari sanse ca aceste gazoducte sa schimbe polii de putere din blocul european.

- Eurodeputatul PSD, Razvan Popa, se arata consternat de scrisoarea transmisa catre presedintele Comisiei Europene de catre parlamentarul german Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag. Eurodeputatul social-democrat subliniaza ca este vorba de un document care contine…

- Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat impotriva lui Klaus Iohannis: 'Nu ințele de ce protestul s-a ținut la Cotroceni'…

- El a explicat ca la nivelul Comisiei Europene s-au alocat fonduri pentru identificarea produselor care au o anumita calitate pentru tarile din vestul Europei si o alta calitate pentru estul Europei, si a cerut guvernului implicare. Apel catre PSD-ALDE 'Fac un apel public guvernarii…

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, "PSD-ul confiscat de Dragnea (...) distruge tot ce a reusit aceasta tara in ultimii sase ani si ne aduce inapoi la anul 2010". "In 2010 (cand s-au…

- Legea privind aplicarea unui tratament medical pedofililor, care consta in castrarea chimica a acestora, a reusit in alte tari europene, un exemplu in acest sens fiind Germania, a declarat luni deputatul PSD Catalin Radulescu, initiator al unei propuneri legislative.

- Ponta il provoaca pe Dragnea: Daca aduce o copie dupa denunțul meu la DNA, imi dau demisia; Daca nu, sa plece el din Parlament, a transmis fostul premier, pe Facebook, dupa ce Dragnea l-a acuzat ca este unul dintre denunțatorii sai, in noul dosar Tel Drum. Fostul premier Victor Ponta arata ca va solicita…

- Dinamizarea relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana Premierul Viorica Dancila a anuntat ca îsi doreste o dinamizare a relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana, care trebuie "informata corect si la timp". "Am aceasta certitudine ca noi, ca si Guvern, trebuie…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.„Ministrul…

- ”Dupa ce a stimulat cresterea prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa adopte acum o traiectorie mai sustenabila”, sustine Patrone. In opinia sa, oficialii de la Bucuresti pot face acest lucru prin majorarea investitiilor in infrastructura…

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului.

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din România reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii

- PNL considera ca punctul de vedere transmis de Comisia Europeana in ceea ce priveste parcursul Romaniei in domeniul Justitiei arata ca oficialii europeni nu au fost indusi “in eroare de campaniile de manipulare din tara”, iar avertismentul transmis de Uniunea Europeana afecteaza grav imaginea tarii,…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe…

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, in timp ce prețul motorinei a crescut cu 15 bani pe litru, potrivit datelor serviciului de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana, Oil bulletin. In prima zi…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- "Stimate domnule Presedinte al Romaniei, subsemnatii, in temeiul Art. 103, Alin. 1 din Constitutia Romaniei, va solicitam imperios ca, dupa demisia Guvernului Tudose, sa NU desemnati pentru functia de Prim-Ministru niciun membru al formatiunilor politice PSD sau ALDE si niciun candidat sprijinit/…

- Fostul premier Victor Ponta se arata dezamagit și indignat de ceea ce se petrece in interiorul partidului și lanseaza un atac dur la adresa liderului Liviu Dragnea și apropiații acestuia.„Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in Uniunea…

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba: Sunt consilier onorific al presedintelui Vucic, a spus fostul premier, pentru Agerpres , dupa ce presa sarba a scris despre acest lucru. Victor Ponta spune ca este o „calitate onorifica si onoranta”. „Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Executivul cancelarului austriac Sebastian Kurz a depus juramantul la 18 decembrie, la doua luni dupa ce Partidul Poporului a castigat alegerile parlamentare. Formatiunea a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), ceea ca a facut din Austria singura tara vest-europeana in care un partid de…

- De departe, in fruntea clasamentului se afla ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a vrut sa se identifice cu ... oaia. Totul a inceput in 30 mai, cand Petre Daea a sustinut ca actualul brand de tara, frunza, ar putea fi schimbat cu oaia, aceasta din urma fiind „o statuie vie”. „Langa…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins marti o noua legislatie anticoruptie adoptata de catre Parlament in luna decembrie, considerand ca proiectul de lege nu permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie. "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic…

- Daca ar fi sa avem o opinie cu privire la anul 2017 din punct de vedere al investitiilor publice putem spune cu siguranta ca a fost un an dezastruos. Asta nu doar pentru ca cheltuirea banilor europeni nu a inceput (sume derizorii), cat mai ales pentru faptul ca in cele mai multe cazuri nici nu s-a dat…

- Comisia Europeana a transferat Romaniei 454,06 milioane euro, reprezentand rambursarea de fonduri solicitate prin cererile de plata intermediare transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. …