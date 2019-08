Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul prin care ministrul Culturii, Daniel Breaz, este desemnat ministru interimar al Educatiei. Conform unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat si decretul prin care Ecaterina Andronescu este revocata din aceasta functie.…

- Ministerul Educatiei Naționale (MEN) anunta ca va demara un proiect care prevede activitati de informare a elevilor privind pericolele ce pot sa apara in drumul lor catre scoala sau catre casa. Sesiunile de informare implica intalniri cu politisti, jandarmi, reprezentanti ai Departamentului pentru Situatii…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, pe Facebook, ca a decis sa o demita pe Ecaterina Andronescu din fruntea ministerului Educatie. Ministru interimar al educatiei va fi Daniel Breaz. Motivul demisiei il reprezinta declaratiile facute de Andronescu intr-o emisiune TV, conform carora Alexandra…

- Vicepremierul Mihai Fifor a fost desemnat ministru interimar al afacerilor interne. Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul in acest sens, a anunțat Administrația Prezidențiala. “Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 30 iulie a.c., urmatoarele decrete: Decret prin care…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, ca nu va mai candida pentru o functie de vicepresedinte al Partidului Social Democrat. Carmen Dan a precizand ca, in cazul in care Viorica Dancila va candida…